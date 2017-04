Textversion

Mike Pence bekräftigt in Tokio die Bündnistreue Washingtons. Zugleich warnt er das nordkoreanische Regime davor, dass "alle Optionen" auf dem Tisch lägen. Frieden komme nur "durch Stärke".

In den wachsenden Spannungen um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm demonstrieren die USA einen deutlichen Schulterschluss mit ihrem Bündnispartner Japan. US-Vizepräsident Mike Pence versicherte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag bei einem Besuch in Tokio, die USA verstünden Japans ernste Sicherheitslage und stünden „100 Prozent“ hinter ihrem Bündnispartner. US-Präsident Donald Trump wolle mit Japan, Südkorea, anderen Nationen - und auch mit China - an einer friedlichen Lösung des Konflikts mit Nordkorea arbeiten. Man werde nicht nachlassen, bis die koreanische Halbinsel frei von Atomwaffen sei, sagte Pence.

Japans Premier mahnt zur Zurückhaltung

Zugleich bekräftigte er in Tokio, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen. Pence hatte zuvor in Südkorea erklärt, dass die Politik der „strategischen Geduld“ gegenüber Pjöngjang „vorbei“ sei. Der japanische Regierungschef Abe mahnte, den Konflikt friedlich zu lösen. Auch die USA wollten Frieden, doch Frieden komme „durch Stärke“, wurde Pence zitiert. Zugleich erklärte er jedoch, dass die Diplomatie der „produktivste Weg voran“ bleibe. China rief zu Zurückhaltung auf und mahnte ebenfalls zu einer friedlichen Lösung.

Die USA schließen einen Militärschlag gegen Nordkorea nicht aus. Unklar bleibt, ob das eine Reaktion auf einen etwaigen neuen Atomtest des kommunistischen Landes sein könnte. Pence verwies auf den US-Angriff auf einen syrischen Militärstützpunkt und den Einsatz einer Riesenbombe in Afghanistan als Zeichen für die Entschlossenheit von Präsident Donald Trump, die nicht auf die Probe gestellt werden sollte.