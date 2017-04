Textversion

19.04.2017 | 15:27 | von Gabriel Rath (DiePresse.com)

Die Abgeordnete Jessica Philipps beklagt die Führugsschwäche ihrer Partei und die "Tragödie" unter Parteichef Jeremy Corbyn.

Mit Zustimmungsraten von weniger als 25 Prozent steht die Labour Party heute so schlecht da wie seit 30 Jahren nicht mehr. Nur Parteichef Jeremy Corbyn liegt mit 13 Prozent Unterstützung noch tiefer in der Wählergunst. Noch schlimmer: Selbst die Mehrheit der Labour-Anhänger bevorzugt Theresa May als Premierministerin gegenüber ihrem eigenen Parteichef.

Corbyn schädigt sich und seine Partei mit nicht mehrheitsfähigen Positionen, einem erschreckend hilflosen Auftreten in der knallharten Konfrontation und der Unfähigkeit, die permanenten internen Grabenkämpfen zu beenden. Dennoch sind Warnungen über den bevorstehenden Tod der mehr als 100 Jahre alten Traditionspartei voreilig. Mit Abgeordneten wie Keir Starmer, Angela Rayner oder Rebecca Long-Bailey hat Labour vielversprechende junge Talente in ihren Reihen.

Eine der herausragendsten Abgeordneten in dieser Gruppe ist die 2015 erstmals ins Unterhaus gewählte Jessica Phillips. Die 35-Jährige vertritt mit Birmingham Yardley einen Wechselwählerwahlkreis. Im Parlament tritt Phillips insbesondere für Anliegen der Frauen ein. Die Mutter zweier Kinder gewinnt aber auch mit ihrer erfrischend offenen Ausdrucksweise Sympathie und wird immer wieder als „Caitlin Moran der britischen Politik“ bezeichnet: Wie die Bestsellerautorin („How to Build a Girl“) stammt Phillips aus den Midlands und redet wie ihr der Schnabel gewachsen ist.

Die Presse: Im Juni 2016 erklärten Sie Ihren Rückzug aus dem Schattenkabinett und schrieben an Ihren Parteichef Jeremy Corbyn: „In dieser Zeit fundamentaler Veränderungen muss die Opposition sich in bester und stärkster Form zeigen.“ Ist das der Fall?

Jessica Phillips: Es ist nicht gerade besser geworden. Uns droht die Bedeutungslosigkeit. Wir kämpfen nicht ernsthaft, und ich habe keine Fortschritte in unserer Leistung gesehen.

Machen Sie sich Sorgen um die Anliegen Ihrer Wähler unter der gegenwärtigen Parteiführung von Jeremy Corbyn?

Absolut. Ich bin jede Woche unter meinen Wählern und was ich höre, ist, dass Jeremy Corbyn absolut nicht populär ist. Aber die Regierung ist auch nicht beliebt. Ich würde also sagen, die meisten Wähler fühlen sich politisch heimatlos.



Würde ein Wechsel an der Parteispitze die Situation für Labour wirklich verändern?

Nur, wenn wir den richtigen Wechsel vornehmen. Wir brauchen eine gute, starke und entscheidungsfreudige Labour Party, die das Land führen kann anstatt immer nur auf dem falschen Fuß erwischt zu werden und zu reagieren.



Das ist ein ziemlich deprimierender Befund.

Die Lage ist unglaublich deprimierend. Und die Zeit drängt, denn unsere Umfragewerte sind verheerend und wir müssen das verbessern.



Labour liegt bei 24 Prozent, das ist der schlechteste Wert seit 1985.

Das ist schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das bedeutet, dass die konservative Regierung machen kann, was immer sie will.



Aber Labour hat nicht gegen Artikel 50 zur Auslösung des Brexit gestimmt, und Sie haben ebenfalls mit der Parteilinie votiert, obwohl Sie gegen den Brexit sind und Dutzende Parteikollegen gegen die Labour-Linie revoltierten.

Ich habe nicht mit der Partei gestimmt, sondern im Einklang mit dem Auftrag meiner Wähler. In meinem Wahlkreis wurde mir klar gemacht, dass die Mehrheit für den Brexit war, und das zu ignorieren, wäre gefährlich gewesen. Die Wähler hassen ohnehin bereits die Politiker, und einer der Gründe für den Brexit war, dass sie glauben, keine Kontrolle über den politischen Prozess zu haben. Wenn ich da ihren Auftrag ignoriert hätte, wäre das eine Bestätigung dieses Eindrucks gewesen.



Die Regierung wollte das Parlament beim Brexit-Prozess ausschließen. Dann hat das Parlament aber alles, was die Regierung wollte, einfach durchgewunken. War das eine Ruhmesstunde?

Ich denke, was die Konservativen hier veranstaltet haben, ist alles andere als demokratisch. Wir erleben die größte verfassungsmäßige Herausforderung seit Generationen und das Parlament hatte praktisch nichts mitzureden. Wir durften drei Tage über Änderungsanträge in Eilverfahren diskutieren, und alles wurde so durchgepeitscht, wie es die Regierung wollte und ohne die geringste demokratische Fairness.



Aber hätte sich die Labour Party nicht geschickter verhalten können? Es sah so aus, als würde Ihre Partei einfach resignieren?

Ja, wir hätten kämpfen sollen. Aber man muss auch zugeben, dass wir in einer fürchterlich schwierigen Situation waren, wo wir in beide Richtungen für und gegen die EU gezogen werden. Bei einem Wahlergebnis von 52:48 im Brexit-Referendum geht der Riss direkt durch unsere Partei.



Sie sind eine klare EU-Befürworterin. 2015 wurden Sie ins Parlament gewählt. 2016 stimmten Ihre Wähler für den Brexit. Was ist geschehen?

Der Brexit folgt nicht parteipolitischen Linien. Als ich 2015 gewählt wurde, war die EU kein Thema in unserem Wahlkampf. Das Problem ist, dass manche meiner Wähler, die sich als traditionelle Labour-Anhänger fühlen, keine ähnliche emotionelle Bindung an Europa haben.



Labour hat innerhalb von einem Jahr zwei Mal Corbyn mit einem massiven Votum der Parteibasis zum Vorsitzenden gewählt. Doch die Probleme der Partei scheinen nur größer geworden zu sein.

Vielleicht haben wir die falsche Frage gestellt. Es geht nicht nur um die Führungsperson. Das Kernproblem ist, dass die Führung der Labour Party anders denkt als der Rest des Landes. Das ist unsere Tragödie.



Sind Sie eine künftige Labour-Chefin?

Nun, die Voraussetzungen sind ja offensichtlich nicht besonders hoch (lacht). Im Ernst: Warum nicht? Ich denke wirklich, dass wir uns in der Labour Party darüber klar werden müssen, was wir von unserer Führung wollen und was wir brauchen. Ich würde sehr gerne eine Frau an der Parteispitze sehen. Es ist mittlerweile ein Scherz, dass die Konservativen bereits zwei Frauen an der Spitze haben (Margaret Thatcher und nun Theresa May, Anm.) und wir die Labour Party – die Partei der Gleichberechtigung, des Frauenwahlrechts und der ersten weiblichen Abgeordneten – können keine Frau finden, die gut genug sein soll, die Partei zu führen.