20.04.2017 | 13:37 | (DiePresse.com)

Der Chefredakteur von sendika.org wurde festgenommen. Im wird vorgeworfen, das Ergebnis des Verfassungsreferendums nicht anzunehmen.

Nach dem umstrittenen Referendum in der Türkei hat die Polizei das Büro eines oppositionellen Online-Mediums durchsucht und dessen Chefredakteur festgenommen. Ali Ergin Demirhan werde unter anderem vorgeworfen, das Ergebnis des Referendums über ein Präsidialsystem nicht anzuerkennen, teilte das von linken Aktivisten betriebene Medium sendika.org am Donnerstag mit.

Weitere Vorwürfe seien Volksverhetzung sowie der Aufruf über Soziale Medien zum Protest. Bei der Durchsuchung des Büros in Istanbul habe die Polizei Demirhans Computer und Mobiltelefon beschlagnahmt.

Die Website war am Donnerstag von der Türkei aus nicht mehr erreichbar. Beim Abruf der Seite erschien die Information, dass diese per Gerichtsentscheidung als "Schutzmaßnahme" geschlossen wurde. Nach Angaben eines freien Mitarbeiters von sendika.org sperren die Behörden die Seite immer wieder, die dann in der Regel unter einer neuen Adresse erneut online geht.

"Menschengerichtshof nicht zuständig"

Nach vorläufigen Wahlergebnissen stimmten am Sonntag 51,4 Prozent der Türken für die Einführung eines Präsidialsystems, das Erdogan mehr Macht verleihen würde. Das Ergebnis ist umstritten: Am Wahltag waren zahlreiche Manipulationsvorwürfe erhoben worden.

Im Zentrum der Kritik stand die während der laufenden Abstimmung getroffene Entscheidung der Wahlkommission, auch nicht von ihr gestempelte Stimmzettel als gültig zu werten. Auch die OSZE-Wahlbeobachter sahen darin "einen Verstoß gegen türkisches Recht". Die größte Oppositionsbehörde CHP hatte angekündigt, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Referendum anzufechten.

Nach Abweisung ihrer Beschwerde gegen die Rechtmäßigkeit der Abstimmung will die CHP nun im Laufe des Tages entscheiden, ob sie einen Schritt weiter geht und Klage beim Verfassungsgericht des Landes oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einreicht.

Die Regierung ließ jedoch wissen, dass der europäische Menschenrechtshof nicht für Beschwerden gegen das Verfassungsreferendum zuständig sei. Dies sagte Justizminister Bekir Bozdag am Donnerstag.

"Entscheidung der Wahlkommission endgültig"

Bozdag machte außerdem klar, dass die türkische Regierung weitere Bemühungen der Opposition zur Annullierung des Verfassungsreferendums für aussichtslos halte: "Unsere Verfassung besagt eindeutig, dass Entscheidungen der Wahlkommission endgültig sind und dass es keine Stelle gibt, bei der diese Entscheidungen angefochten werden können."

"Zu diesen Stellen gehört das Verfassungsgericht. Selbst wenn eine solche Beschwerde eingelegt würde, hätte das Verfassungsgericht keine andere Möglichkeit, als sie zurückzuweisen." Bozdag begrüßte, dass die Wahlkommission Anträge der Opposition auf Annullierung des Referendums am Mittwoch zurückgewiesen hatte.