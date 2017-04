Textversion

20.04.2017

Die Terrormiliz IS reklamierte kurz nach Bekanntwerden des Schusswechsels auf der Pariser Prunkstraße die Tat für sich. Ein Polizist und ein Angreifer kamen dabei ums Leben. Die Polizei schließt einen weiteren Täter nicht aus.

Auf der Pariser Prachtstraße Avenue des Champs-Élysées ist es am Donnerstagabend zu einem Schusswechsel mit Polizisten gekommen. Ein Polizist sei getötet worden, sagte die Pariser Polizei. Die französische Zeitung "Le Monde" schrieb von zwei weiteren verletzten Polizisten. Aus Polizeikreisen hieß es zudem, ein zweiter Polizist sei am späten Donnerstagabend seinen Schussverletzungen erlegen; die Information wurde aber nicht offiziell bestätigt.

Die Person, die die Schüsse abgegeben habe, sei ebenfalls getötet worden; sie hatte offenbar versucht, nach der Attacke zu Fuß zu fliehen, und habe dabei auf weitere Polizisten geschossen, die den Angreifer niedergeschossen hätten. Die Person sei der Polizei bereits davor bekannt gewesen, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters und bezog sich auf Informationen aus Polizeikreisen.

Der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, wollte zunächst keine Angaben zum Hintergrund machen, erklärte aber, die Polizisten seien gezielt angegriffen worden. Die Anti-Terror-Sektion der Staatsanwaltschaft soll bereits Ermittlungen aufgenommen haben, schrieb "Le Monde". Der Wagen des Angreifers sowie auch dessen Wohnung sei von der Polizei untersucht worden.

Ablauf der Tat

Kurz nach 21.00 Uhr habe ein Auto neben einem parkenden Polizeiwagen unweit des Triumphbogens gehalten, schilderte Brandet die Tat. Dann sei das Feuer auf die Beamten eröffnet worden. "Ein Mann sprang aus dem Wagen und schoss mit einer Kalaschnikoff auf den Polizisten", berichtete ein Augenzeuge. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte die Pariser auf, sich vom Tatort fernzuhalten. Zum Zeitpunkt der Tat waren viele Menschen auf den auch bei Touristen beliebten Champs Elysees unterwegs.

Kurz nach dem tödlichen Schusswechsel sei es zu einem weiteren gekommen - in der Nähe der Champs-Élysées, die inmitten des Pariser Stadtzentrums liegen.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, der Täter sei identifiziert worden, nannte aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details. Die Polizei durchsuchte ein Haus im Osten von Paris, wo er gewohnt haben soll. Der IS erklärte über sein Sprachrohr Amak, es handele sich um einen Belgier mit Namen Abu Yousif. Auch das hat die französische Polizei bislang nicht bestätigt.

Die französischen Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl stattfindet. Sie soll von Zehntausenden Polizisten und Soldaten gesichert werden.

Hollande verspricht sichere Wahlen

Hollande berief für Freitagmorgen sein Sicherheitskabinett ein. Bei der bevorstehenden Präsidentenwahl werde für äußerste Sicherheit gesorgt, versprach er. Nach zahlreichen islamistisch motivierten Anschlägen gilt in Frankreich noch immer der Ausnahmezustand.

Der Angriff ereignete sich zeitgleich zur letzten TV-Sendung mit allen elf Kandidaten, die am Sonntag in der ersten Runde der Präsidentenwahl antreten. Die Stichwahl ist für den 7. Mai angesetzt. Der konservative Bewerber Francois Fillon sprach sich dafür aus, als Reaktion auf den Anschlag noch geplante Wahlkampfveranstaltungen abzusagen. Die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen vom Front National erklärte, die Tat zeige erneut, dass nicht alles getan werde, um die Menschen zu schützen. Umfragen zufolge hat Le Pen guten Chancen, neben dem linksliberalen Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron in die zweite Wahlrunde einziehen. Sie fordert, das Schengen-Abkommen auszusetzen und die französischen Grenzen zu kontrollieren, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

In den vergangenen beiden Jahren sind in Frankreich mehr als 230 Menschen bei Anschlägen ums Leben gekommen. Erst in dieser Woche wurden in Marseille zwei Männer festgenommen, die den Ermittlungen zufolge einen Anschlag vor der Wahl planten. Zudem wurden in einer Wohnung ein Maschinengewehr, zwei Pistolen, drei Kilo Sprengstoff und dschihadistisches Propagandamaterial gefunden.