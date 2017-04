Textversion

20.04.2017 | 22:40 | (DiePresse.com)

Der Vorfall auf der Pariser Prunkstraße ereignete sich am Donnerstagabend. Die Polizei sprach von einem "Terrorakt". Ein Polizist und ein Angreifer seien getötet worden.

Auf der Pariser Prachtstraße Avenue des Champs-Élysées ist es am Donnerstagabend zu einem Schusswechsel mit Polizisten gekommen. Ein Polizist sei getötet worden, sagte die Pariser Polizei. Die französische Zeitung "Le Monde" schrieb von zwei weiteren verletzten Polizisten.

Die Person, die die Schüsse abgegeben habe, sei ebenfalls getötet worden; sie hatte offenbar versucht, nach der Attacke zu Fuß zu fliehen, und habe dabei auf weitere Polizisten geschossen, die den Angreifer niedergeschossen hätten. Die Person sei der Polizei bereits davor bekannt gewesen, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters und bezog sich auf Informationen aus Polizeikreisen.

Die Polizei bestätigte mindestens zwei Angreifer und nannte einen "Terrorakt" "höchstwahrscheinlich". Die Anti-Terror-Sektion der Staatsanwaltschaft soll bereits Ermittlungen aufgenommen haben, schrieb "Le Monde". Der Wagen des Angreifers sei von der Polizei untersucht worden, auch auf Sprengstoff hin, auch die Wohnung sei polizeilich durchsucht worden.

Kurz nach dem tödlichen Schusswechsel sei es zu einem weiteren gekommen - in der Nähe der Champs-Élysées, die inmitten des Pariser Stadtzentrums liegen.

Hintergrund der Tat unklar

Die Polizei bestätigte über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass der Polizist erschossen worden sei, als er im Auto gesessen habe. Er sei an den Champs-Élysées stationiert gewesen. Der Schütze sei mit einem Auto vorbeigefahren und habe mit einer automatischen Waffe auf den Polizisten gefeuert, berichtete "Le Monde". Ein Sprecher des Innenministeriums gab in einem Fernsehinterview an, dass der Polizist offenbar vorsätzlich umgebracht worden sei.

Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen. Reuters zitierte Polizeiquellen mit der Aussage, dass die Tat der Versuch eines bewaffneten Überfalls gewesen sein könne; ein Sprecher des französischen Innenministeriums zeigte sich abwartend: Es sei noch zu früh, um Rückschlüsse auf das Motiv der Tat ziehen zu können, hieß es am späteren Donnerstagabend aus dem Ministerium.

Auf Fernsehbildern waren zahlreiche Polizeifahrzeuge auf den Champs-Élysées zu sehen. Die französischen Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl stattfindet. Sie soll von Zehntausenden Polizisten und Soldaten gesichert werden.

Die Polizeipräfektur rief auf Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden.