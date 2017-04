Textversion

21.04.2017 | 06:56 | (DiePresse.com)

Der 28-jährige Russe wurde bereits eine Woche von der Sondereinheit GSG 9 observiert. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Verdächtige aus Gier gehandelt haben.

Das Bundeskriminalamt hat die Festnahme eines mutmaßlichen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus bekanntgegeben. Es werde in Kürze weitere Informationen geben, erklärte das BKA am Freitagmorgen per Twitter. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend von der Festnahme eines mutmaßlichen Täters berichtet. "Spiegel Online" zufolge soll es sich um einen 28-Jährigen aus dem Raum Tübingen handeln, der am frühen Morgen von Spezialkräften der GSG 9 gefasst worden sei.

Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) werde heute, Freitag, weitere Informationen zu den Ermittlungen veröffentlichen. Das teilte das BKA per Twitter mit.

"Spiegel Online" wie auch "Die Welt" berichten, dass es kein Terror-Akt gewesen sei, sondern dass der Verdächtige aus Gier gehandelt habe. Der 28-Jährige besaß ein Aktienpaket aus 15.000 Optionsscheinen. Die 78.000-Euro-Investition wollte er zu vervielfachen, in dem er auf mit sogenannten Put-Optionen auf fallende Kurse wettete. Bis zu 3,9 Millionen Euro Gewinn erwartete er sich von den Verlusten. Durch den Anschlag habe er den Aktienkurs von BVB beeinflussen wollen.