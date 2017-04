Textversion

Die radikalislamischen Taliban stürmten einen Armeestützpunkt im Norden Afghanistans. Die Soldaten wurden beim Freitagsgebet überrascht.

Die Zahl der Toten beim Anschlag von Taliban auf ein afghanisches Militärlager nahe Mazar-i-Sharif am Freitag ist weiter gestiegen: Mindestens 140 afghanische Soldaten wurden bei dem Überfall getötet und viele verletzt, hieß es am Samstag von offizieller Seite. Es sei der bisher tödlichste Anschlag auf eine Militärbasis.

Etwa zehn Taliban-Kämpfer hatten am Freitag offenbar die Soldaten in dem Armeestützpunkt nahe Mazar-i-Sharif beim Freitagsgebet in der Moschee überrascht. Wie Armeesprecher Wetnaam Shinwari berichtete, waren die Angreifer als Soldaten verkleidet. Erst nach stundenlangen Feuergefechten hatte die Armee wieder die Kontrolle über ihre Basis in der Provinz Balch erlangt.

Die Taliban waren mit drei Militärfahrzeugen vorgefahren und hatten am Eingangstor eine Rakete gezündet, um sich Zugang zu verschaffen. Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid teilte auf Twitter mit, mehr als 100 Soldaten seien getötet worden.

Der Stützpunkt liegt nur wenige Kilometer von der Provinzhauptstadt Mazar-i-Sharif entfernt, wo auch drei österreichische Gebirgsjäger im Rahmen einer internationalen Ausbildungsmission stationiert sind.

Basis wieder unter Kontrolle

Die Basis sei wieder unter Kontrolle der afghanischen Sicherheitskräfte, hieß es weiter. Einer der Angreifer sei mit einer Sprengstoffweste gefasst worden, sagte am Freitag ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul.

Angehörige der in Mazar-i-Sharif stationierten internationalen Truppen kamen nach deutschen Armeeangaben nicht zu Schaden. Im Camp Shahin sind im Rahmen des NATO-Einsatzes "Resolute Support" (RS) rund 70 ausländische Militärberater tätig, darunter auch deutsche Soldaten. Auf einem NATO-Stützpunkt am anderen Ende der Stadt sind etwa 1600 Soldaten aus 20 Nationen stationiert, darunter seit Oktober auch Bundesheersoldaten.

Die Taliban hatten im November bereits einen schweren Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif verübt. Damals fuhr ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Lastwagen in die Außenmauer des Komplexes, die durch die Wucht der Explosion zerstört wurde. Durch den Anschlag wurden mehrere Afghanen getötet und mehr als 120 verletzt. Die Mitarbeiter des Konsulats blieben unversehrt.