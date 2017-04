Textversion

23.04.2017 | 13:04 | (DiePresse.com)

Ein Wagen der Beobachter auf eine Mine auf. Offenbar wurde ein US-Amerikaner getötet, ein Deutscher verletzt. In der Konfliktregion sind mehr als 600 Beobachter im Einsatz.

Ein Mitglied der OSZE-Beobachtermission ist am Sonntag getötet worden, einer weiteres Mitglied wurde verletzt. Das ließ Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Funktion als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mitteilen.

Es soll sich bei dem Getöteten um einen US-Amerikaner, bei dem Verletzten um einen Deutschen handeln. Mehr als 600 OSZE-Beobachter sind in der Konfliktregion im Einsatz, um die Einhaltung des Waffenstillstandes zu überwachen.

Zu Tode kam der Beobachter in der Nähe von Luhansk, als ein Wagen der Beobachter auf eine Mine auffuhr, sagte ein Sprecher von Kurz. Kurz forderte "volle Aufklärung" über den Vorfall.

Im Osten der Ukraine kämpfen ukrainische Regierungstruppen gegen Separatisten, die von Russland militärisch unterstützt werden. Ein Waffenstillstand wird nicht eingehalten. Die OSZE-Beobachter waren schon früher gefährlichen Situationen ausgesetzt, indem sie etwa unter Beschuss gerieten.

Im Ukraine-Konflikt sind seit April 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Die EU verhängte wegen der Unterstützung der Rebellen umfassende Sanktionen gegen Russland.