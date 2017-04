Textversion

Der frühere konservative Staatschef Frankreichs, Nicolas Sarkozy, hat sich zu der am 7. Mai anstehenden Präsidenten-Stichwahl zu Wort gemeldet.

Von 2007 bis 2012 war Nicolas Sarkozy selbst Präsident der Französischen Republik. Nun hat er eine Empfehlung für die Stichwahl der Präsidentschaftswahl am 7. Mai abgegeben: Er werde seine Stimme Emmanuel Macron geben, dem Mitte-Links-Kandidaten. Seine Begründung: Es gehe weniger um das Programm Macrons, vielmehr wolle er sich gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen aussprechen, schrieb Sarkozy in den sozialen Netzwerken. Ein Sieg Le Pens würde schwerwiegende Folgen für Frankreich mit sich bringen, warnte Sarkozy. Seine Stimme für Macron sei "eine Entscheidung der Verantwortung, die in keinem Fall eine Unterstützung seines Programms bedeutet".

Macron hatte die erste Runde am vergangenen Sonntag mit 24 Prozent der Stimmen gewonnen, Le Pen erhielt rund 21,3 Prozent. Der konservative Kandidat Francois Fillon war auf dem dritten Platz gelandet und damit ausgeschieden. Für die entscheidende Stichwahl gilt Macron als Favorit.

Sarkozy bezeichnete das Ergebnis als "politisches Erdbeben" und rief sein Lager im Hinblick auf die Parlamentswahlen im Juni zum Zusammenhalt auf. Er selbst habe nicht die Absicht, in die Politik zurückzukehren. Sarkozy hatte sich ursprünglich selbst um die Präsidentschaftskandidatur der konservativen Republikaner beworben, bei einer Vorwahl aber den Kürzeren gezogen.