Textversion

04.02.2017 | 09:15 | unserem Mitarbeiter Martin Gehlen (Die Presse)

In dem nordafrikanischen Land Libyen herrscht Chaos. Deutsche Diplomaten berichten von schweren Verbrechen an Migranten, die auf dem Weg nach Europa sind.

Kairo/Tripolis. Der libysche Staat existiert praktisch nicht mehr. Stattdessen haben in dem nordafrikanischen Land Hunderte Milizen und Warlords das Sagen. Der Radius der international anerkannten Nationalen Einheitsregierung reicht kaum über die Stadtgrenzen von Tripolis hinaus. Kein Wunder, dass die Post-Gaddafi-Nation inzwischen zum größten Transitland für Migranten aus Afrika geworden ist. Mehr als eine halbe Million Menschen nahmen in den letzten drei Jahren die zentrale Mittelmeerroute nach Italien, 90 Prozent von ihnen kamen über Libyen.

Dass es nicht noch viel mehr waren, liegt auch an den vielen, brutalen Internierungslagern für Migranten entlang der Küste, die von Milizen, Schmugglern und Erpressern betrieben werden. Dort herrschen „allerschwerste, systematische Menschenrechtsverletzungen“, wie kürzlich deutsche Diplomaten nach Berlin meldeten. „Authentische Handyfotos und -videos belegen die KZ-ähnlichen Verhältnisse in den sogenannten Privatgefängnissen“, heißt es in einer Depesche, aus der die „Welt am Sonntag“ zitierte.

Erpressung von Lösegeld

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren auf dem Sinai in Ägypten, halten Schlepper jetzt auch in Libyen durchreisende Flüchtlinge aus Westafrika, Eritrea, Sudan oder Äthiopien gefangen, um Lösegelder von Verwandten in den Heimatländern zu erpressen. Auf dem Sinai ist dieses verbrecherische Treiben deutlich zurückgegangen, seit Israel einen aufwendigen Grenzzaun errichtet hat. Als Folge hat sich das Geiseldrama nun nach Libyen verlagert. „Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste sind dort an der Tagesordnung“, heißt in dem Memorandum.

Gerettete sagten zudem aus, sie seien von Schmugglern mit vorgehaltener Waffe an Bord der Schlauchboote gezwungen worden, obwohl sie die Abfahrt wegen der rauen See verschieben wollten. Auf der zentralen Mittelmeerroute ertranken im vergangenen Jahr mindestens 4400 Menschen, mehr als je zuvor. Vergangene Woche musste die libysche Küstenwache, nachdem sie westlich von Tripolis zwei Holzkähne mit 700 Migranten aufgebracht hatte, bewaffnete Schlepper erst mit Waffengewalt vertreiben, bevor sie die Geretteten zurück an Land bringen konnte.

Kreml hofiert General Haftar

Die im März 2016 mit Hilfe der UNO in Tripolis installierte Nationale Einheitsregierung bekommt das Heft nicht in die Hand, vor allem, weil ihre Widersacher in Tobruk nicht abtreten wollen. Starker Mann im Osten Libyens ist General Khalifa Haftar, der von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt und seit Kurzem auch von Russland hofiert wird. So ließ Wladimir Putin nach dem Fall von Aleppo den aus Syrien abkommandierten Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“ eigens vor Libyens Küste ankern, um Haftar mit allem Prunk an Bord zu empfangen. Per Videolink unterhielt sich der Libyer dann mit Russlands Verteidigungsminister über den Kampf gegen den Terror.

Mit diesem Militärspektakel meldete Russland zum ersten Mal den Anspruch an, nach Syrien nun auch seine Einflusszone auf Libyen auszudehnen. Schließlich war das ölreiche Land unter Gaddafi ein lukrativer Waffenkunde des Kremls. Und mit den Zehntausenden Migranten entlang seiner Küsten ließe sich die Europäische Union weiter kräftig unter Druck setzen.