07.02.2017 | 11:12 | (DiePresse.com)

EU-Staaten seien verpflichtet, Flüchtlingen ein Visum zu erteilen, wenn ihnen Folter drohe, sagt ein EuGH-Generalanwalt. Ein Urteil wird in wenigen Wochen erwartet.

Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern wie Syrien können künftig womöglich Schutz in der Europäischen Union suchen, ohne sich in die Hände von Schleppern begeben zu müssen. Die EU-Staaten seien verpflichtet, Flüchtlingen ein Visum zu erteilen, wenn die Gefahr der Folter oder anderer unmenschlicher Behandlungen drohe, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Schlussanträgen von Generalanwalt Paolo Mengozzi vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH). In den meisten Fällen folgen die Luxemburger Richter der Analyse des Generalanwalts. Nach seiner Auffassung ist es unerheblich, ob zwischen den betroffenen Personen und dem jeweiligen Mitgliedsland eine Verbindung besteht.

In dem vorliegenden Fall geht es um ein syrisches Ehepaar mit drei kleinen Kindern aus Aleppo, das im Oktober bei der belgischen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut Visumsanträge nach dem EU-Visakodex gestellt hatte. Einer der Antragssteller berichtete laut EuGH von Entführung und Folter durch eine bewaffnete Gruppe. Die Betroffenen hätten aufgrund von Grenzschließungen keine Möglichkeit gehabt, sich in einem anderen Land als Flüchtling zu registrieren, erklärte der Generalanwalt.

Belgien lehnte Antrag aus Angst vor Migrantenflut ab

Belgien lehnte den Antrag unter anderem mit der Begründung ab, dass es nicht zur Aufnahme aller Personen verpflichtet sei, die katastrophale Situationen erlebt hätten. Der für Migration zuständige Minister Theo Francken sagte im November, dass mit einer Flut von Anträgen zu rechnen sei, wenn sein Land Flüchtlingen gewöhnliche Touristenvisa gewähre. Mit einem Urteil des EuGH wird in diesem Eilverfahren in einigen Wochen gerechnet.

Vor allem 2015 versuchten viele Flüchtlinge aus Syrien, mit Hilfe von Schleppern sich in der EU in Sicherheit zu bringen. Seit den Vereinbarungen der EU mit der Türkei im Frühjahr 2016 kommen aber weit weniger Flüchtlinge aus Syrien über die Ägäis nach Europa. Stattdessen sollen die Syrer in der Türkei versorgt werden. Asylanträge können bisher nur in der Regel innerhalb der EU gestellt werden, nicht bei den Botschaften oder Konsulaten der 28 EU-Länder in Drittstaaten.