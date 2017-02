Textversion

10.02.2017 | 13:58 | von Wolfgang Böhm (DiePresse.com)

Deutschland würde an den von US-Präsident Trump angedrohten Handelsschranken am meisten leiden. Umso stärker fordert Berlin ein gemeinsames Handeln in der EU. Eine Analyse.

Wien. Die deutsche Bundeskanzlerin spricht dieser Tage gerne vom „Schulterschluss mit der Wirtschaft“. Angela Merkel sieht jenen globalen Freihandel, an dem ihr Land von allen europäischen Staaten am meisten profitiert hat, gefährdet. Zum einen durch die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, beispielsweise für jeden in Mexiko erzeugten BMW einen Aufschlag von 35 Prozent an Strafzöllen einzuheben. Zum anderen durch mögliche neue Handelsbarrieren mit Großbritannien nach dem Brexit. Damit nicht einzelne Unternehmen Sonderkonditionen aushandeln und dem Protektionismus Vorschub leisten, will sie auch die großen Konzerne in die Pflicht nehmen.

Merkel drängt die EU-Partner zu einem akkordierten Vorgehen. „Wir haben uns fest vorgenommen, uns sehr eng abzustimmen und natürlich werden wir das auch in Verbindung mit unseren jeweiligen Wirtschaftsbranchen tun“, sagte sie kürzlich nach einem Treffen mit ihrem italienischen Amtskollegen Paolo Gentiloni. „Dieser Trend schadet unseren Volkswirtschaften“, argumentiert der CDU-Politiker Gunther Krichbaum. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag warnt vor einer „Rezessionsspirale“, sollte der neue Protektionismus der USA Gegenreaktionen auslösen und immer mehr Länder Handelsschranken und Zölle einführen. „Rein volkswirtschaftlich ist das von großer Dummheit.“

Die Initiative aus Berlin hat einen guten Grund. „Die deutsche Autoindustrie ist extrem abhängig von der globalen Nachfrage, aber auch von der globalen Produktionsstruktur“, erklärt der Direktor des Brüsseler Think Tank Bruegel, Guntram Wolff, im Gespräch mit der „Presse“. Er verweist allerdings auch darauf, dass nicht nur Deutschland vom weiteren Funktionieren des Freihandels abhängig sei. Letztlich wären auch die USA betroffen. „Deutsche Autohersteller produzieren auch sehr viele Autos in den USA. Und sie exportieren von dort in andere Länder.“

Merkel warnt nicht nur die neue US-Führung, von „fundamentalen Werten“ wie dem freien Markt abzugehen. Sie muss ähnlichen Protektionismus innerhalb Europas befürchten. Waren es ehemals Linkssozialisten wie in Frankreich, die sich für mehr nationale Schutzmaßnahmen einsetzten, so treten nun Rechtspopulisten in der gesamten EU für Abschottung von Waren, Arbeitnehmern und Dienstleistungen aus anderen Ländern ein. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen fordert sogar Auflösung des Binnenmarkts. Wenn sie die Stichwahl gewinnt, so ist Wolff überzeugt, würde die EU voraussichtlich endgültig auseinanderbrechen.

Für Deutschland eine Katastrophe: 58 Prozent des Handels wickelt das Land mit EU-Partnern ab. Das drittwichtigste Exportland ist nach den USA und Frankreich Großbritannien, das nicht nur die EU, sondern auch den Binnenmarkt verlassen möchte. Wolff: „Nach dem Austritt wird es auch Beschränkungen im Warenverkehr geben. Es besteht ein Risiko, dass es in zwei Jahren kein neues Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien mehr gibt oder nur noch ein Minimalabkommen. Das bedeutet Zölle und Einschränkungen.“

Schrittweise Abschottung

Großbritannien ist ein Beleg dafür, dass es von der Abschottung von Arbeitnehmern, über die Abschottung ausländischer Dienstleistungen bis hin zum eingeschränkten Warenhandel oft nur kleine politische Schritte sind. Für jeden dieser Bereiche gibt es – siehe USA – Argumente zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Dass die enge Vernetzung der europäischen und globalen Wirtschaft aber nicht nur Konkurrenz gebracht hat, sondern vor allem neue Chancen, belegt kein Land besser als Deutschland. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Wirtschaftsleistung je Einwohner fast verdoppelt. Längst exportieren deutsche Unternehmen nicht nur Autos, sondern zahlreiche Nischenprodukte, von denen Tausende Klein- und Mittelbetriebe profitieren.