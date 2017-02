Textversion

11.02.2017 | 17:15 | Von Gabriel Rath (London) (Die Presse)

Der britische Liberaldemokrat und Ex-Vizepremier Nick Clegg kämpft gegen einen "harten" Ausstieg seines Landes aus der EU. Er glaubt, dass der Liberalismus den Populismus besiegen kann.

In seinem Buch „Politics: Between the Extremes“, einer Mischung aus Erinnerung an die konservativ-liberale Koalition 2010–2015 und politischer Reflexion, erzählt der frühere britische Vizepremierminister Nick Clegg (50) auch von den geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen seines Landes. So habe er als frischgewählter Abgeordneter gleich einmal unwissentlich die guten Sitten des ehrwürdigen House of Commons verletzt, als er nach dem Parlamentseinzug 2005 frohgemut (Partei-)Freund wie Feind die Hand zum Gruß reichte: „Aber anstatt dass meine Geste erwidert wurde, traf sie auf einen schmerzhaften Gesichtsausdruck (. . .). Abgeordnete dürfen im Parlament nämlich nicht Händeschütteln.“

Clegg ließ es sich aber nicht verdrießen: Zwölf Jahre später empfängt er die „Presse am Sonntag“ zum Interview mit einem eisernen Händedruck, der für die nächsten etwa 60 Stunden die rechte Hand gebrauchsunfähig macht.

Kraft brauchte Clegg in den vergangenen Jahren mehr als jeder andere britische Politiker. Im Wahlkampf 2010 mischte der damalige Chef der Liberaldemokraten mit dem Versprechen einer „anderen Politik“ die Politik auf. In TV-Diskussionen stellte er sowohl Premierminister Gordon Brown von der Labour Party als auch David Cameron von den Konservativen in den Schatten. „I agree with Nick“ wurde zum unvergesslichen Slogan der Kampagne. Nachdem es Cameron nicht gelang, allein eine absolute Mehrheit gegen den erschöpften Brown zu gewinnen, brachte eine Koalition mit Clegg die Ära New Labours zu Ende.

Ein beispielloser Absturz

Doch kaum im Amt, blies den Liberaldemokraten („Libdems“) arger Gegenwind entgegen: „Die Politik des Kompromisses, an die ich glaube, wurde als Akt des verräterischen Betrugs gebrandmarkt“, erinnert er sich. Sparpaket, Einschnitte in Sozialausgaben und Erhöhung der Studiengebühren machten Clegg innerhalb weniger Monaten zum „Enemy No 1“. Bei der Wahl 2015 wurde seine Partei fast vernichtet und fiel von 57 auf acht Sitze. Als Folge dieser „grausamen Nacht der Bestrafung“ trat Clegg als Parteichef zurück.

Nach fünf Jahren in den imperialen Regierungsräumlichkeiten der Admiralty muss Clegg heute mit einem kargen Abgeordnetenzimmer vorliebnehmen. Immerhin sieht er Big Ben. Die Entscheidung für den EU-Austritt bezeichnet er im Gespräch als einen der „größten Akte der nationalen Selbstbeschädigung der neueren Geschichte“. Die Partei hat sich nun als Vertreterin jener 48,1 Prozent positioniert, die im Vorjahr gegen den Brexit stimmten.

Ein „Meister der Heuchelei“

Dafür schlägt ihnen aus dem Lager der EU-Gegner Feindschaft entgegen: So nannte die „Daily Mail“ – zweitgrößtes Blatt des Landes und selbst ernanntes Organ des gesunden Volksempfindens und Bannerträger des Brexit – Clegg jüngst „wichtigtuerisch“, „wortbrüchig“, „Meister der Heuchelei“, „unglaubwürdig“ und „so schamlos wie ein Ladendieb in einem Caritas-Shop“.

Auf die Frage, ob er sich als „Vertreter einer abgehobenen Elite“ für den Brexit verantwortlich sehe, lacht er und meint: „Man hat mir schon viel vorgeworfen, aber ich glaube nicht, dass ich auch dafür die Verantwortung trage. Hier geht es um tiefgreifende wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Gründe, warum Millionen glauben, dass man ihnen nicht mehr zuhöre und nicht gerecht behandle. Dazu kamen kurzfristige Fehlkalkulationen, vor allem die Entscheidung von Cameron, dieses Referendum abzuhalten.“

Nichts sei in Stein gemeißelt

Für Clegg ist damit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Während die Konservativen unter Premier Theresa May „Brexit means Brexit“ tönen und die Labour Party sagt, „der Wille des Volks muss respektiert werden“, meint er: „Natürlich kann der Brexit rückgängig gemacht werden. Es ist die Essenz der Demokratie, dass man seine Meinung ändern kann. Wenn eine Demokratie darauf beruht, dass alles in Stein gemeißelt ist, wozu halten wir Wahlen ab? Es ist eine absurde Behauptung der Brexit-Anhänger, dass eine Volksabstimmung mit knappem Ausgang, in der eine riesige Mehrheit der Jugend für eine andere Zukunft stimmte, das Land für immer gefangen halten soll. Das ist absurd, besonders, da May sich entschieden hat, eine Interpretation des Brexit zu verfolgen, die viel härter ist als nötig.“

Die Chancen für eine zweite Volksabstimmung sind freilich gering. Ein Antrag der Libdems wurde diese Woche im Unterhaus abgelehnt. Die Regierung zeigt sich auch sonst zu keinerlei Entgegenkommen bereit. Dennoch verlangt Clegg eine „ernsthafte Mitsprache“ der Abgeordneten, zumal er der Führung des Landes vorwirft, „dass sie eine Verhandlungsstrategie verfolgt, die zum Scheitern verurteilt ist“.

Während sich die Regierung zuversichtlich zeigt, „einen Brexit, der ein Erfolg für alle wird“, aushandeln zu können, meint Clegg: „May hat eine unmögliche Position eingenommen. Es ist unmöglich, in zwei oder weniger Jahren nicht nur alle Details des Austritts, sondern auch der künftigen Beziehungen zu regeln. Sie werden vielleicht ein paar Dinge halb machen, aber sie werden nicht schaffen, was sie gesagt hat.“

„Die wahnwitzigen EU-Gegner“

Großbritannien drohten harte Zeiten: „Die Aussichten auf einen chaotischen und zerstörerischen Brexit sind seit der vergangenen Woche (in der das Unterhaus das Gesetz zur Aufnahme der EU-Austrittsgespräche nach Artikel 50 EU-Vertrag angenommen hat, Anm.) enorm gestiegen“, warnt Clegg. Stattdessen verlangt er einen EU-Austritt „mit so wenig Störung und Unruhe wie möglich und eine Zukunft, in der Großbritannien so eng wie möglich mit der EU in Verbindung bleibt. Wenn die Regierung das tut, würden Leute wie ich einräumen, dass sie ihr Bestes tut, um das sehr schmale Brexit-Mandat zu erfüllen. Was ich nie akzeptiere, ist, dass die wahnwitzigen EU-Gegner den Kurs bestimmen. Das ist nicht der Auftrag des Volks an die Regierung“.

Angesichts des Meinungsklimas sorgt er sich auch um die gesellschaftliche Entwicklung: „Die hässliche Wahrheit ist, dass die Mehrheit für den Brexit ein sehr unschönes Benehmen legitimiert hat, das andauert. Eines der Dinge, für die das Brexit-Lager Verantwortung übernehmen muss, ist, dass sie bewusst eine Strategie verfolgt haben, die einen dunklen Topf der Emotionen aufgerührt hat.“

Im Parlament vertritt Clegg einen Wahlkreis in Sheffield, einer Industriestadt in South Yorkshire, die stark von der Globalisierung gezeichnet wurde. Sein Großvater kommt aus den Niederlanden, seine Frau, Miriam González Durántez (48), ist spanische Anwältin. Sie haben drei Söhne. Clegg spricht fünf Sprachen, seine Laufbahn begann beim damaligen EU-Kommissar Leon Brittan, später saß er im EU-Parlament.

Dem Volk zuhören ist also doch besser

Es ist eben nicht alles in Ordnung. Anders als für viele britische Politiker endet für ihn der Horizont nicht im Schatten von Big Ben: Er sieht „tiefgreifenden Ärger und profunde Frustration“ nicht nur im Brexit-Votum, sondern auch in „Trumps Amerika, Le Pens Frankreich, in Wilders' Niederlanden oder im Aufstieg der Freiheitlichen in Österreich“. Die Lektion: „Wir müssen aufhören, den Leuten zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Es ist eben nicht alles in Ordnung.“ Der Brexit sei auch Ausdruck einer „Zurückweisung des Zustands stagnierender Löhne, unfinanzierbaren Wohnraums, sinkender Sozialleistungen und wachsender Unsicherheit“.

Angesichts wachsender Polarisierung der Gesellschaft und des Aufstiegs des linken wie rechten Populismus, droht da der Liberalismus zermalmt zu werden? Clegg ist zuversichtlich: „Es gibt eine riesige Nachfrage nach einer Alternative zum engstirnigen hässlichen Weltbild, das sich breitzumachen scheint.“ Zwar habe es der Liberalismus als „ruhige Stimme der Vernunft“ schwer, Gehör zu finden. Aber: „Man gewinnt im Leben nicht stets gleich beim ersten Mal. Es geht wieder aufwärts für uns. Wenn wir von den Fanatikern, die das Brexit-Votum gewannen, eines lernen können, dann, dass sie unermüdlich auf ihren Ansichten bestanden. Da ist kein Grund, aufzugeben.“

Auch persönlich nicht: Nach der Hochschaubahn der letzten Jahre meint er nun: „Es klingt hochtrabend, aber ich habe gelernt: Man darf sein Selbstwertgefühl nicht daran knüpfen, was andere von einem sagen. Man darf weder Anerkennung noch Beleidigungen zu ernst nehmen.“ Und wenn er dereinst sein Mandat abgibt, welche Pläne hat er? „Schlagzeug lernen“. Man wird noch hören von Nick Clegg, so oder so.