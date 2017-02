Textversion

14.02.2017 | 15:05 | Wolfgang Böhm (DiePresse.com)

Bundespräsident Van der Bellen hielt eine emotionale Rede vor dem Europaparlament und las dabei rechten, nationalen Kräften die Leviten. Die angesprochenen Le Pen und Farage blieben der Rede demonstrativ fern.

Viele wollten das hier hören, nur einige Anwesende nicht. Auf Einladung des neuen Präsidenten des Europaparlaments, Antonio Tajani, hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag eine Rede vor den EU-Abgeordneten in Straßburg und legte sich gleich mit der angewachsenen Gruppe der EU-Skeptiker an. Obwohl er von Zuversicht und Chancen für die Jugend sprach, wurde deutlich, dass es ihm vor allem darum ging, jenen die Leviten zu lesen, die das gemeinsame Europa zu demontieren versuchen und gerne Nationen gegen Nationen, In- gegen Ausländer ausspielen. „Mit der Verletzung der Würde des Menschen, mit der Ablehnung gegenüber allem Fremden, der Einschränkung von Grundrechten und Grundfreiheiten, mit neuen Mauern und Nationalismen lösen wir kein einziges Problem. Wir schaffen eines.“

Van der Bellen brauchte eine längre Anlaufzeit. Langsam und behäbig kam seine Rede daher, bevor er sie dorthin führte, wo ihm die Aufmerksamkeit und der Applaus der Mehrheit im EU-Abgeordnetenhaus sicher war. Am Ende gab es Standig Ovations für den österreichischen Bundespräsidenten. Sitzen blieb bloß die Mehrheit im Sektor der rechten, EU-skeptischen Fraktionen. Doch selbst dort gab es einzelnes Klatschen.

Fast irritiert war sein Publikum, als Van der Bellen zuerst von sich selbst und seiner Familie erzählte. „Ich habe in Österreich und Deutschland gearbeitet und spreche zweiunddreiviertel Sprachen: Deutsch, Englisch und die Sprache meines Heimatdorfes, die für Fremde nahezu unverständlich ist.“ Zum wiederholten Male bemühte er seinen Tiroler Dialekt, der die Dolmetscher des Hauses vor eine unlösbare Aufgabe stellte. „Feard isch wia nacht“ (letztes Jahr ist wie gestern).

Fälschlicherweise sei in vielen Mitgliedstaaten der Eindruck entstanden, so der Bundespräsident, man müsse sich entscheiden: „Zwischen der Liebe zu seinem Heimat- oder Vaterland auf der einen Seite und der Liebe zu Europa auf der anderen. Zwischen der Hilfsbedürftigkeit der eigenen Landsleute und der Hilfsbedürftigkeit anderer. Zwischen dem Eigennutz und dem Nutzen anderer.“ Aber das gemeinsame Europa sei „ein Und kein Oder“.

Van der Bellen wurde blumig und sprach vom Märchen „Hans im Glück“, in dem Gold so lange getauscht wird, bis nur noch ein Stein übrig bleibt. Und er verglich dies mit den Versprechungen nationaler Strömungen in Europa. „Lassen wir uns doch nicht einreden, es wäre ein gutes Geschäft, wenn wir die Macht unserer großen europäischen Gemeinschaft gegen die viel kleinere Macht der vermeintlichen nationalen Souveränität eintauschen. Am Ende wäre das nämlich ein Verlust für uns alle.“

Nationale Fähnchen

Jene Hauptpersonen, auf die der ehemalige grüne Bundesgeschäftsführer seine Rede letztlich abgezielt hatte, waren dem Ereignis fern geblieben. Die Sitze der Chefin des Front National, Marine Le Pen, und des langjährigen Ukip-Vorsitzenden, Nigel Farage, blieben leer. Sie hatten sich auch an der vorangegangenen Debatte über die Zukunft der Europäischen Union nicht beteiligt. Die restlichen Abgeordneten aus dem rechtsnationalen Lager hatten kleine Fähnchen auf ihren Pulte gestellt. Die ungarische, slowakische, französische Fahne sollte ihren stummen Protest gegen ein Europa symbolisieren, das die nationale Souveränität untergrabe, wie es an diesem Tag der FPÖ-Europaabgeordnete Harald Vilimsky ausdrückte.

Dass Van der Bellen hinter dem Rednerpult in Schwung gekommen wäre, ist schwer zu behaupten, seine Rede aber schon. Als er sich der Aufmerksamkeit des Hauses sicher war, zitierte er ein Gedicht der britisch-walisischen Lyrikerin Sarah Williams: „Ich habe die Sterne zu sehr geliebt, um Angst vor der Dunkelheit zu haben.“ Wer es im Saal nicht selbst erkannt hatte, erklärte Van der Bellen, dass er damit die Sterne der EU-Fahne meine. Sie würden letztlich über die Dunkelheit des neu entflammten Nationalismus siegen.