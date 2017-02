Textversion

27.02.2017 | 18:20 | Von Gerhard Bitzan (Die Presse)

Die EU-Grundrechteagentur feiert diese Woche ihr zehnjähriges Bestehen. Direktor Michael O'Flaherty zieht im „Presse“-Gespräch Bilanz zur Menschenrechtslage in der Flüchtlingskrise und zur sich ausbreitenden Hasskriminalität.

Die Presse: Die Flüchtlingspolitik der EU und der Mitgliedstaaten hat sich seit 2015 deutlich verändert: zum Besseren oder zum Schlechteren?

Michael O'Flaherty: Ich habe das Gefühl, dass es uns oft nicht bewusst ist, wie viel wir auch schon erreicht haben. Ja, ich sehe Verbesserungen: Bei der Flüchtlingsankunft in Italien und zu einem gewissen Grad auch in Griechenland. Ich sehe Verbesserungen beim Schutz von Kindern, sehe besseres Camp-Management, besseres Registrierungssystem für Asylwerber. Aber es ist noch nicht annähernd genug, das ist klar.

Die Europäische Union unternahm zuletzt immer mehr, um die Außengrenzen dicht zu machen. Wie beurteilen Sie diese Politik?

Unerlässlich ist, dass jeder, der Anspruch auf internationalen Schutz hat, diesen auch bekommt. Das ist der Schlüssel. Natürlich hat die EU Außengrenzen, die ungefähr wie eine Mauer funktionieren. Aber es muss auch Öffnungen in dieser Mauer geben. Wir müssen sicherstellen, dass Menschen um Asyl ansuchen können, dass es Möglichkeiten zur Familienzusammenführung gibt, dass es temporären humanitären Zugang gibt.

Der Zulauf zu populistischen Parteien, die gegen jede Form der Migration eintreten, ist ungebrochen. Was kann man dagegen machen?

Es gibt viele Wege, aber wir müssen uns trotzdem bewusst sein, wie ernsthaft diese Herausforderung ist. Als Erstes müssen wir einmal die Mythen bekämpfen: Migranten bringen Gewalt, Kriminalität, sexuelle Attacken. Das ist Unsinn. Sie werden solche Verbrecher unter Migranten finden, aber auch genauso in der Mehrheitsbevölkerung. Wir müssen auch gegen den Mythos kämpfen, dass es sich in erster Linie um wirtschaftlich bedingte Migration handelt, da die Statistiken das Gegenteil belegen. Man muss sich diese Zahlen auch im Kontext anschauen. Die Zahl der Menschen, die 2015, 2016 Europa erreichten, beträgt weit weniger als ein Prozent der europäischen Bevölkerung. Weniger als ein Prozent von der reichsten Ecke der Welt.

Soll man extremem Populismus auch mit juristischen Maßnahmen begegnen?

Wenn er die Grenze zu Hassreden und zu Hasskriminalität überschreitet, muss man den Populismus entschieden per Gesetz bekämpfen. Und schließlich müssen wir auch klarmachen, dass Vielfalt die Gesellschaft bereichert, kulturell, aber auch buchstäblich – Migranten bringen ihre eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten mit, und es gilt, diese für die Gesamtgesellschaft zu nutzen.

Verstehen Sie, dass der durchschnittliche europäische Bürger Angst vor einem massiven Flüchtlingsstrom hat, wie 2015?

Natürlich verstehe ich, dass die vielen Neuankömmlinge ein Schock für die Gesellschaft sind. Es muss uns daher klar sein, dass die Migrationskrise nicht nur eine humanitäre Krise ist, sondern auch oft Schwierigkeiten für die lokale Bevölkerung mitbringt. Wir haben in diesem Sinne eine Studie über Menschenrechte und die lokale Bevölkerung gemacht – in Griechenland wie auch in Österreich (http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/local-communities). Sicher ist, dass man die einheimische Bevölkerung stärker heranziehen muss bei großen Entscheidungen, die auf sie Einfluss haben könnten.

Wie beurteilen Sie die Integrationspolitik in verschiedenen europäischen Ländern?

Wir werden in ein paar Wochen einen Report über die Integration von Migranten, deren Kinder und Kindeskinder in Europa veröffentlichen, und ich kann jetzt schon sagen, er wird kritisch sein. Es gibt in Europa viel zu viele unterschiedliche Ansätze bei der Integrationspolitik, es gibt nicht genug Möglichkeiten und möglicherweise auch nicht genug Offenheit für gegenseitiges Lernen. Es muss mehr Respekt vor religiöser Freiheit und kulturellen Unterschieden geben. Und vielerorts fehlt es an für die Integration wichtigen Basisinstrumenten. So sind etwa die Investitionen in den Spracherwerb viel zu gering. Das schafft Probleme in der Schule und später auch am Arbeitsplatz.

Die Grundrechteagentur wird nächste Woche zehn Jahre alt. Was sind in Ihren Augen die wichtigsten Errungenschaften?

Die wichtigste Errungenschaft in den zehn Jahren war es, Daten zu Erfahrungen und Perspektiven zu sammeln, die sonst nie ans Licht gekommen wären. Diese Daten stehen jetzt den Entscheidungsträgern in Europa zur Verfügung. Gefährdete Personen, Roma, Gewalt gegen Frauen – solche Themen würden ohne diese Daten nicht die Aufmerksamkeit der Gesetzgeber in Brüssel und den Mitgliedstaaten bekommen haben. Aber wir machen natürlich mehr, beispielsweise unsere Rechtsgutachten oder unsere Unterstützung für die EU und die Mitgliedstaaten für einen menschenrechtskonformen Umgang mit Flüchtlingen. Ich würde auch unsere starke und wachsende Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu unseren Erfolgen zählen. Wir haben aber einen weiten Weg vor uns. Wir sehen z. B. ganz klar, dass mehr getan werden muss, damit die Menschenrechte überall in der EU besser verstanden werden.