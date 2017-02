Textversion

28.02.2017 | 16:06 | Michael Laczynski (DiePresse.com)

Seit dem Beitritt 1995 hat kein anders EU-Land von der wirtschaftlichen Verflechtung mehr profitiert. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der US-Handelskammer.

Experten der American Chamber of Commerce (AmCham) haben die ökonomische Verflechtung innerhalb Europas anhand von mehreren Parametern untersucht. Laut einer neuen Studie, die der "Presse" vorliegt, sind sie zum Schluss gekommen, dass der durchschnittliche europäische Haushalt ohne den EU-Binnenmarkt um jährlich rund 600 Euro ärmer wäre, zudem habe die wirtschaftliche Integration seit dem Beginn der 1990er Jahre zusätzlich 3,6 Millionen Arbeitsplätze entstehen lassen und das Pro-Kopf-BIP um 1050 Euro gepusht.

Mehr Geld, mehr Jobs . . .

Bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf ist Österreich der absolute Spitzenreiter innerhalb der EU. Laut AmCham-Berechnungen wäre das österreichische BIP-Pro-Kopf von 36.909 Euro (stand 2015) um 1362 Euro niedriger, wäre Österreich im Jahr 1995 nicht der EU beigetreten. Nur Belgien und Dänemark haben demnach in einem ähnlichen Ausmaß profitiert. Finnland und Schweden, die gleichzeitig mit Österreich beigetreten waren, erreichten laut den US-Experten keinen solchen Zuwachs.

Auch für die heimischen Haushalte war der Beitritt ein Segen: Die Studienautoren beziffern das jährliche Konsumplus eines österreichischen Durchschnittshaushalts mit 718 Euro. Sogar bei der Zahl der aufgrund des Binnenmarkts zusätzlich entstandenen Arbeitsplätze ist Österreich mit einem Plus von 68.000 im Spitzenfeld – im zehnmal größeren Deutschland beläuft sich der Zuwachs auf 607.000 Stellen.

Diese Schlussfolgerungen sind einerseits erfreulich, muten andererseits etwas paradox an – denn an anderen Stellen der AmCham-Studie wird deutlich, dass der reale Grad der Verflechtung der österreichischen Wirtschaft innerhalb der EU bestenfalls mittelmäßig ist. So liegt beispielsweise der Anteil österreichischer Ausfuhren ins EU-Ausland mit 29,8 Prozent des BIPs (Stand 2015) unter dem EU-Schnitt von 31,9 Prozent. Beim Handel mit Dienstleistungen liegen die heimischen Unternehmen mit 9,6 Prozent des BIPs knapp über dem europäischen Durchschnittswert von neun Prozent. Und auch von der Kapitalfreiheit scheint Österreich in einem nur durchschnittlichen Ausmaß zu profitieren: Das Saldo der Investitionsflüsse von und nach Österreich machte im Jahr 2012 (das ist der letzte verfügbare Wert) 27,8 Prozent des BIPs aus – im EU-Schnitt waren es damals 33,9 Prozent des BIPs gewesen.

Einen Erklärungsansatz für diese Diskrepanz bietet der Globalisierungsindex der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), der den Grad der internationalen Verflechtung seit dem Jahr 1970 aufzeigt. Die Daten der ETH zur wirtschaftlichen Vernetzung Österreichs legen nahe, dass die Initialzündung für das heimische Wirtschaftswunder nicht erst der EU-Beitritt 1995 war, sondern bereits die Intensivierung des Handels mit den Ostblockstaaten in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. der Aufschwung dürfte also bereits vor der Teilnahme am EU-Binnenmarkt eingesetzt haben, richtig „globalisiert“ wurde das frischgebackene EU-Mitglied Österreich im Laufe der 1990er Jahre: Der ETH-Index schoss von 68,7 Zählern im Jahr 1989 auf 87,3 Zähler im Jahr 2000 (der theoretisch erreichbare Maximalwert des ETH-Index beträgt 100). Die Jahrtausendwende markierte übrigens den Höhepunkt der wirtschaftlichen Globalisierung: Seither ging der österreichische Indexwert leicht zurück, im Jahr 2016 lag er bei 83,2 Punkten. Das ist der 9. Platz innerhalb der EU, wo der größte Grad der wirtschaftlichen Verflechtung in Irland, Luxemburg und den Niederlanden vorliegt.

. . . durch offene Grenzen

Doch zurück zum Binnenmarkt: Während Österreich beim Waren- und Dienstleistungshandel im Mittelfeld liegt, ist es bei der Personenfreizügigkeit deutlich enger mit dem Rest der EU verflochten. 2015 stammte knapp jeder 12. Arbeitnehmer in Österreich aus dem EU-Ausland – nur in Irland, Zypern und Luxemburg war der Anteil höher. Die Durchlässigkeit der österreichischen Grenzen für Menschen stellten auch die Autoren des ETH-Index fest: In der Kategorie „soziale Globalisierung“ belegte Österreich im Jahr 2016 mit 91,3 von 100 Punkten den globalen Spitzenplatz vor Singapur und der Schweiz.