01.03.2017 | 16:05 | Wolfgang Böhm (DiePresse.com)

Noch nie lagen so viele Optionen für die Reform der EU auf dem Tisch. Jetzt heißt es aber auch entscheiden, statt nörgeln.

Ist es riskant, mitten in einer Krise solche Optionen für die Zukunft auf den Tisch zu legen? Es mag tatsächlich politische Sprengsätze in sich bergen, was EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Vorschläge zur Reform der Gemeinschaft entwickelt hat. Aber es ist die einzige Möglichkeit, auf einen konstruktiven Weg zurückzukehren. Jetzt müssen die 27 Regierungen nämlich Farbe bekennen, sie können es nicht mehr bei billigem Nörgeln gegen Brüssel belassen.

Was wäre denn für Länder wie Österreich besser? Eine schlanke EU, die sich auf einen Binnenmarkt reduziert, in der es keine gemeinsame Politik zum Umweltschutz, zur Absicherung des Bankensystems oder zur Mitgestaltung der Globalisierung gibt? Oder doch eine EU, die sich endlich zusammenrauft, um brennende Probleme in der Sicherheits- oder Asylpolitik gemeinsam zu lösen? Nach vorne oder zurück?

Brüssel gibt nicht mehr Antworten vor, sondern nur noch Fragen. Das ist ein positiver Schritt, wenngleich Juncker und seine Kommission Präferenzen haben. Ihnen wäre es freilich lieber, die EU würde sich so weit verstärken, wie es der gegenwärtige Gemeinschaftsvertrag zulässt – mit einer Verteidigungspolitik, die nicht mehr von den USA abhängig ist, mit einer sauberen Asylpolitik, die nicht mehr von einzelnen Mitgliedstaaten torpediert werden kann.

Aber es gibt eben keine Bevormundung mehr: Der Ball liegt in den Hauptstädten. Das bringt der seichten EU-Debatte dort vielleicht endlich Tiefgang.