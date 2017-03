Textversion

02.03.2017 | 16:16 | Gabriel Rath (DiePresse.com)

EU-Ausländer in Großbritannien sind zunehmend verunsichert. Sie werden von Behörden schikaniert, sind Übergriffen ausgesetzt, vor allem aber fehlt ihnen eine Rechtssicherheit.

„Wir haben es hier schließlich nicht mit feindlichen Ausländern zu tun“, versuchte der konservative Abgeordnete Lord Bowness zu beruhigen. Das britische Oberhaus hat sich mit Einwänden gegen das Brexit-Gesetz der Regierung erstmals dem Schicksal der 3,3 Millionen EU-Ausländer angenommen, die in Großbritannien leben. Das House of Lords fordert nun Garantien für sie. Denn mit der Rechtsunsicherheit nach der Brexit-Entscheidung sind Schikanen verbunden.

Diese sorgen nicht nur bei den oft seit vielen Jahren im Land lebenden Zuwanderern für wachsende Irritationen und Ärger, sondern auch bei der heimischen Wirtschaft.

Bisher sind EU-Bürger britischen Staatsbürgern rechtlich bis auf wenige Ausnahmen (etwa bei der Teilnahme an Parlamentswahlen) gleichgestellt. Mit dem Brexit muss das Verhältnis neu geregelt werden. „Unsere Position bleibt unverändert: Wir wollen die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU so rasch wie möglich garantieren“, erklärte die Regierung gestern erneut. Doch wann? Wer Kinder hat, wer Investitionsentscheidungen zu treffen hat, wer über die Zukunft mit einem britischen Lebenspartner nachdenkt, wer seinen Lebensabend plant, braucht langfristige Sicherheit, die ihm die britische Regierung derzeit nicht geben möchte.

EU-Bürger, die versuchen, ihren Rechtsstatus zu klären, erleben einen Spießrutenlauf: Das Formular für den Antrag auf „permanenten Aufenthalt“ umfasst nicht weniger als 85 Seiten. „Das ist nichts anderes als feindselig“, sagt ein polnischer Antragsteller.

Fehlende Krankenversicherung wird zum Stolperstein

Verlangt wird von den Behörden neben umfangreichster Dokumentation – z.B. muss jede Ein- und Ausreise seit dem Eintreffen in Großbritannien belegt werden – auch der Nachweis über jede Form von Beschäftigungsverhältnis und Krankenversicherung. Hilfesuchende Antragsteller werden stundenlang telefonisch im Kreis geschickt.

Besonders Letzteres erweist sich als ernster Stolperstein: Niemand hatte einst EU-Ausländer bei der Einreise darauf hingewiesen, dass sie auch als Studenten, Hausfrauen oder in der Arbeitslosigkeit eine „umfassende Krankenversicherung“ kaufen müssen. Jetzt aber ist ein fehlender Nachweis ein Ablehnungsgrund für den Antrag auf „permanent residency“. Diese wiederum ist Voraussetzung für den Erwerb der britischen Staatsbürgerschaft.

Mittlerweile häufen sich bizarre Fälle. So erhielt ein deutscher Forscher nach 18 Jahren die Aufforderung: „Sie sollten jetzt Vorbereitungen für Ihre Ausreise treffen“. Bürgern aus gemischten Ehen, die ihr ganzes Leben in Großbritannien verbracht haben, wird beschieden: „Es besteht kein Grund, dass Sie sich in diesem Land aufhalten“. Der Fall einer niederländischen Bürgerin, die nach 24 Jahren Ehe und zwei Kindern aufgefordert wurde, das Land zu verlassen, beschäftigt nun sogar das EU-Parlament.

Firmen sorgen sich um Mitarbeiter

Die deutliche Verschlechterung des Klimas gegenüber Ausländern äußert sich nicht nur in einer permanenten Hetze der Brexit-Kampfblätter, sondern auch in einer Rekordzahl an Übergriffen: Allein in den drei Monaten nach dem EU-Referendum verzeichneten die Behörden mehr als 14.000 Zwischenfälle gegen Zuwanderer. All dies zusammen führt erstmals zu einem Netto-Rückgang von hier lebenden Einwanderern aus EU-Staaten wie Polen oder Ungarn.

In der Wirtschaft wird deshalb bereits Sorge laut: „Ohne EU-Ausländer kann ich morgen mein Unternehmen schließen“, sagt Guy Poskitt, der in Kent einen landwirtschaftlichen Großbetrieb führt. „Ich würde über Nacht 80 Prozent meiner Arbeiter verlieren.“ Neben billigen Hilfskräften stellen Ausländer auch 18 Prozent der Akademiker in Großbritannien. „Wir brauchen ein System, das den wirtschaftlichen Nutzen der Einwanderung anerkennt und es den Firmen erlaubt, flexibel nach ihren Bedürfnissen zu handeln”, fordert der Wirtschaftsverband CBI.

Bisher hat sich die Regierung dazu freilich taub gestellt. Das in den vergangenen sechs Jahren von May mit harter Hand geführte Innenministerium lehnt mittlerweile fast ein Drittel aller Anträge von EU-Bürgern ab.

Nach der Niederlage im Oberhaus kündigte ein Sprecher gestern an, dass man in der kommenden Woche im Unterhaus den Zusatz der Lords überstimmen wolle. Eine Klärung des Rechtsstatus für EU-Bürger dürfte sich also weiter verzögern.