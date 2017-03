Textversion

03.03.2017 | 17:02 | Oliver Grimm (DiePresse.com)

Ein CDU-Politiker erläutert im Gespräch mit der "Presse", wie EU-skeptisch die Stimmung im republikanischen Umfeld des US-Präsidenten ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird übernächste Woche im Weißen Haus versuchen, US-Präsident Donald Trump von seiner europafeindlichen Haltung abzubringen. Die kurzfristige Ankündigung dieser Reise am Freitag fällt in eine Zeit der schwersten transatlantischen Verstörung seit 1945. Während die Misstöne zwischen Teilen Europas und der Regierung unter Präsident George W. Bush wegen der US-geführten Invasion in den Irak im Jahr 2003 die grundsätzliche amerikanische Unterstützung des europäischen Einigungswerks unberührt ließen, sind unter Trump in Washington Zweck und Dasein der EU dubios. „Den antieuropäischen Kräften, auch den britischen Tories, ist es gelungen, dass die Republikaner, die an sich immer internationalistisch waren, in hohem Maße von einem Anti-EU-Thema infiziert sind“, warnte der Europaabgeordnete Christian Ehler (CDU) dieser Tage in Washington im Gespräch mit der „Presse“.

„Europa und Binnenmarkt zerschlagen“

Der Vorsitzende der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten war zu Arbeitstreffen mit dem US-Außenministerium, dem Nationalen Sicherheitsrat, dem Büro des US-Handelsbeauftragten, dem Kongress und konservativen Ideenschmieden wie der Heritage Foundation und dem American Enterprise Institute in der Stadt. Was er dort zu hören bekam, hat ihn zutiefst alarmiert. „Wir merken bei klassischen Republikanern eine neue Neigung, Europa und multilaterale Institutionen zerschlagen zu wollen. Das ist natürlich gefährlich, denn wenn das mit einem sehr robusten bilateralen handelspolitischen Ansatz verbunden ist, ist es das perfekte Instrument, den Binnenmarkt zu zerschlagen.“

Trumps Äußerungen legen kein großes Interesse für die EU erkennen. „Wenn die damit happy sind, bin ich dafür“, sagte er vor zwei Wochen zu Reuters. Wesentlich enthusiastischer hat er hingegen den Briten für ihren Austritt aus der Union applaudiert. Er pflegt ein enges Verhältnis zum lautesten Proponenten dieses Brexit, dem Ex-Börsenspekulanten und Europaabgeordneten Nigel Farage. Erst vorige Woche speisten Trump und Farage in Trumps Washingtoner Hotel. Farage habe, sagte Ehler, auch den Namen des Geschäftsmannes Ted Malloch als möglichen neuen US-Botschafter bei der Union ins Spiel gebracht. Malloch hatte die EU mit der UdSSR verglichen und gemeint, sie müsse in gleicher Weise „gezähmt“ werden. Ehler hält es zwar für so gut wie unmöglich, dass Malloch den Posten bekommt; wer als Botschafter nominiert wird, hält sich üblicherweise bis zu seiner Bestätigung durch den Senat mit öffentlichen Äußerungen zurück. Würde Trump Malloch dennoch nach Brüssel schicken, wäre das allerdings ein „Casus belli“, warnte er.

Trumps antieuropäische Einflüsterer

Der Präsident ist generell von Gegnern der Union umringt. Steven Bannon, der strategische Berater im Weißen Haus, macht aus seinem Hass auf die EU kein Hehl. Laut Reuters erklärte er im Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Washington, dass er die Union als fehlerhafte Konstruktion betrachte und es vorziehe, mit den europäischen Staaten einzeln zu verhandeln. Peter Navarro wiederum, Trumps Berater in Fragen der Handelspolitik, beschuldigte Deutschland, den Wert des Euro bewusst manipulativ hoch angesetzt zu haben, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Besonders letzteres stößt Ehler übel auf. „Man kann ja alles mögliche über den Euro sagen, aber Gegenstand von Währungsmanipulationen ist er nicht gerade. Was Navarro da sagt, glaubt ja nicht einmal die Heritage Foundation.“

Doch ungeachtet dieser europafeindlichen Grundgesinnung hat Trump die Interessen der US-Unternehmen zu vertreten. Die sind vor allem im Bereich der digitalen Wirtschaft groß. „Europa schnürt gerade das Korsett für den digitalen Binnenmarkt“, sagte Ehler. „Für die Amerikaner ist das ein riesiger Markt. Da werden wir Lösungen finden müssen, sonst wird sich der Zugang zum Binnenmarkt wesentlich verschlechtern.“