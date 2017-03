Textversion

17.03.2017 | 11:50 | VON GABRIEL RATH (DiePresse.com)

Die schottische Regierung kann eine Unabhängigkeit nicht erzwingen. Aber London kann sie auf Dauer auch nicht verwehren. Einen EU-Beitritt würde aber Spanien blockieren.

Mit dem bevorstehenden Austritt aus der EU steht Großbritannien nicht nur vor den tiefsten Umwälzungen seit Generationen. Nach der Forderung der schottischen Regionalregierung nach einer neuen Volksabstimmung über die Unabhängigkeit ist nun sogar der künftige Fortbestand der Union aus England, Wales, Schottland und Nordirland ernsthaft in Frage gestellt.

Die Ankündigung von Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Scottish National Party (SNP), zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 ihre Landsleute erneut über eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich abstimmen zu lassen, war dabei nur der Auftakt. Es besteht kein Zweifel, dass am kommenden Mittwoch das Parlament in Edinburgh der Position der SNP-Minderheitsregierung zustimmen wird. Ziel ist es, den Druck auf London zu erhöhen.

Das wird auch notwendig sein, denn rechtlich ist die schottische Führung keineswegs in einer starken Position. Nach Bestimmung 30 des „Scotland Act“ von 1998, mit dem die Teilautonomie Schottlands geschaffen wurde, muss nämlich die britische Zentralregierung einer Volksabstimmung zustimmen. Dafür gibt es aber keinen verfassungsrechtlichen Mechanismus.

Schotten empört

Zwar meint etwa der SNP-Fraktionschef im Londoner Unterhaus, Angus Robertson, gegenüber der „Presse“, es sei „undenkbar, dass sich die britische Regierung den eindeutigen Wünschen der Schotten widersetzt“. Verteidigungsminister Michael Fallon empörte aber kürzlich die Schotten, als er erklärte, London könne einer Volksabstimmung schlicht die Zustimmung verweigern.

Schottland braucht also eine politische Vereinbarung für eine auch von London anerkannte Volksabstimmung. So geschah es vor dem Unabhängigkeitsreferendum 2014, als der damalige britische Premierminister David Cameron und der schottische First Minister Alex Salmond – freilich aus vollkommen entgegengesetzten Motiven – eine Vereinbarung trafen: Cameron war zuversichtlich, das Gespenst der schottischen Unabhängigkeit endgültig begraben zu können, Salmond glaubte, gegen eine unpopuläre Zentralregierung seinen politischen Lebenstraum durchsetzen zu können.

Beide sollten unrecht behalten. 55 Prozent der Schotten stimmten für den Beibehalt Großbritanniens, zwei Jahre später führte Cameron das Land aus der EU. Dabei stimmten 62 Prozent der Schotten für die weitere Mitgliedschaft. Daraus leitet die Regierung in Edinburgh den Auftrag ab, „alles zu tun, um den Verbleib Schottlands zumindest im EU-Binnenmarkt zu sichern“. Nicht ohne Grund beklagt sich Sturgeon, dass ihr Premierministerin Theresa May dabei „nicht einen Millimeter entgegengekommen“ sei.

Dennoch geht sie ein hohes Risiko ein: In den Umfragen liegen die Anhänger der Unabhängigkeit bestenfalls gleichauf, zugleich wächst auch unter den Schotten die EU-Skepsis: Eine Million Schotten stimmten für den Brexit, mehr als zwei Drittel sind nach einer aktuellen Untersuchung kritisch zur EU eingestellt. Edinburgh weiß, dass eine weitere Niederlage den Traum der Unabhängigkeit wohl tatsächlich beenden würde.

Ölpreis verfällt

Zudem haben sich die wirtschaftlichen Umstände dafür dramatisch verschlechtert: Der Ölpreis beträgt heute nicht einmal die Hälfte von 2014, mehr als drei Viertel der schottischen Exporte gehen nach Großbritannien und eine neue Währung müsste erst geschaffen werden.

May reagierte auf das schottische Vorpreschen verärgert und warnte Edinburgh vor „politischen Spielen“. Kurz darauf sagte sie: „Jetzt ist nicht die Zeit“ für eine Volksabstimmung. Sturgeon sieht plötzlich ebenfalls Spielraum beim Termin. Wie 2014 könnte also politisch erzwungen werden, was rechtlich ungeregelt ist.

Wie die Schotten dann entscheiden würden, bleibt vorerst unabsehbar. Doch das ist nicht die einzige Hürde. Alfonso Dastis, Außenminister Spaniens, dem Separatisten in Katalonien zu schaffen machen, stellte sofort klar, was Madrid von schottischen Hoffnung hält, bald ein unabhängiger Staat in der EU zu sein: „Die Schotten können sich ganz hinten anstellen.“