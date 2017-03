Textversion

28.03.2017

Sebastian Kurz beklagt wie die EU-Grenzschutzorganisation Frontex, dass NGOs den Schleppern in die Hände spielen. Die Hilfsorganisationen fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen.

Um 22 Uhr trifft der Anruf der italienischen Küstenwache beim Team von „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) ein. Die Koordinationsstelle der „Guardia Costiera“ in Rom bittet um „sofortigen“, Einsatz des MSF-Schiffs „Aquarius“. Auf hoher See, einige Seemeilen von der libyschen Küste entfernt, seien von einem Schlauchboot aus Notsignale gesendet worden. Die italienischen Behörden geben eiligst die Koordinaten durch, ein Schiff der Guardia Costiera steht nicht zur Verfügung. Als das von MSF-Koordinator Edward Taylor geleitete Team am Unglücksort eintrifft, bietet sich ein Bild des Schreckens: Nicht ein Boot, sondern sechs wackelige Barken schwimmen in den unruhigen Gewässern – instabile Gefährte, vollgepackt mit Menschen. Rauch steigt aus einem der Boote empor, der Gestank verpestet die stockfinstere Nacht, die Luft riecht nach Kerosin und verbranntem Plastik.

„Ein Alptraum“, war laut Taylor diese Horror-Nacht des 25. März. „Es war chaotisch, wir wussten, dass wir alleine niemals all die Menschen retten können“, schildert er der „Presse“. Taylor kontaktiert nochmals die Küstenwache. Die wiederholt, kein Schiff schicken zu können. Stattdessen werden andere Hilfsorganisationen zur Unterstützung der "Aquarius" gesendet. Mehr als tausend Personen müssen die Helfer retten. Taylors kleine, 16-köpfige "Aquarius"-Crew – darunter nur ein einziger Arzt – versorgt 646 unterkühlte und zum Teil völlig dehydrierte Menschen. Zehn Frauen sind schwanger. 207 Kinder sind dabei, sieben von ihnen sind nicht einmal fünf Jahre alt. Außer einer Frau, die die Kerosin-Vergiftungen nicht überlebt, werden alle Menschen gerettet. „In unseren letzten beiden Einsätzen wurden wir fast allein gelassen“, konstatiert Taylor bitter.

„Business-Modell der Schlepper“

Er führt eines jener Teams an, die in der heißen politischen Debatte um NGO-Einsätze vor der libyschen Küste indirekt mit ins Kreuzfeuer der Kritik geraten sind. Denn als Sebastian Kurz am Freitag auf Malta sagte, man solle den „NGO-Wahnsinn stoppen“, schloss er sich mit seiner zugespitzten Formulierung einer seit Monaten schwelenden Auseinandersetzung zwischen der EU-Grenzschutzorganisation Frontex und Hilfsorganisationen im Mittelmeer an.

Schiffe der EU-Agentur retten derzeit ebenso wie NGOs unter der Koordination der italienischen Küstenwache Flüchtlinge in Seenot. Frontex wirft nun einigen Hilfsorganisationen vor, Schlepper zu begünstigen. Das geht aus vertraulichen Dokumenten hervor, die die „Financial Times“ im Dezember auszugsweise veröffentlichte. Es gebe Hinweise, dass einige Organisationen direkt von Schleppern kontaktiert werden und ihnen die Route der Boote übermitteln, heißt es darin. Berichtet wird von einem Fall, „in dem kriminelle Netzwerke Migranten direkt auf ein NGO-Schiff schmuggeln“. Frontex beklagt, dass von einigen NGO-Schiffen gerettete Flüchtlinge nicht „mit Behörden oder Frontex kooperieren, um Schlepper ausfindig zu machen“. Helfern wird zudem vorgeworfen, für Rettungsmissionen in libysche Gewässer einzudringen – was Schlepper ansporne, immer instabilere Boote zu benützen. Unter Druck geraten NGOs auch wegen Untersuchungen im sizilianischen Catania: Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die suspekte Finanzierung einiger kleiner, neuer Hilfsorganisationen, die im Mittelmeer im Einsatz sind. „Die großen, bekannten Organisationen sind nicht betroffen“, versichert Staatsanwalt Carmelo Zuccaro.

Frontex-Chefin Ewa Moncure möchte auf die Vorwürfe im Detail nicht eingehen. Sie konstatiert gegenüber der „Presse“ lediglich: „Wir bemerken, dass sich die Rettungsaktionen immer mehr Richtung libysche Küste verlagern.“ Und dass die Zahl der Flüchtlinge, die direkt von NGOs nach Sizilien gebracht werden, zuletzt drastisch gestiegen sei – ebenso wie die Zahl der Toten. „Es ist eine schwierige Frage, wie man der ethischen Verpflichtung nachkommen soll, Leben zu retten, ohne Teil des Business-Modells der Schlepper zu werden.“

„Warum sind wir alleine dort?“

Die Hilfsorganisationen weisen die Vorwürfe empört von sich. „Wir arbeiten unter Koordination der italienischen Küstenwache und haben keine Kontakte zu Schleppern. Unsere Aufgabe ist es, Leben zu retten“, betont Mario Thaler, Geschäftsführung von "Ärzte ohne Grenzen" in Österreich. Auch Gerard Canals von der spanischen „Proactiva Open Arms“, wehrt sich gegen den Vorwurf, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. „Wir sind Helfer. Wir sind nicht Polizisten, die Schlepper aufspüren.“ Die Organisation sei – auf Anfrage der libyschen Küstenwache – aber sehr wohl schon in libyschen Gewässern im Rettungseinsatz gewesen, so Canals zur „Presse“. Und er betont: Sowohl das internationale als auch Italiens Seerecht sehen vor, dass Menschen in Seenot „gerettet werden müssen“.

Einige Experten widerlegen Behauptungen, dass eine steigende Rettungsaktivität zur Flucht motiviere: So ging die Zahl der Ankünfte in Europa nach Einstellung der italienischen Rettungsmission "Mare Nostrum" im Herbst 2014 (weder Rom noch die EU wollten weiter finanziell aufkommen) nicht zurück. Im Gegenteil: Laut einer Studie der Universität Oxford und Berkeley war die Flüchtlingszahl genau zwischen 2014 und 2016 am höchsten, als die wenigsten Rettungseinsätze stattfanden.

„Wenn man diese Höllenreise durch die Sahara geschafft hat, Folter in Libyens Gefängnissen überlebt hat, dann schreckt man auch vor der Reise über das Meer nicht zurück“, sagt MSF-Koordinator Taylor. In der Debatte über NGO-Einsätze sollte seiner Meinung nach die folgende Frage gestellt werden: „Warum sind wir die meiste Zeit alleine dort?“