03.04.2017 | 17:49 | Von Michael Laczynski (Die Presse)

Brexit. Das bizarre Hickhack um den Status der Exklave gibt einen Vorgeschmack auf die Verhandlungen um den britischen EU-Austritt.

Theresa May wird die britische Flotte doch nicht nach Gibraltar beordern. Die Premierministerin wolle stattdessen abwarten, zu welchen Schlüssen die EU-27 hinsichtlich der britischen Exklave am südlichen Zipfel der Iberischen Halbinsel kommen werden, sagte ein Regierungssprecher am gestrigen Montag. Der kalmierenden Stellungnahme vorausgegangen waren 48 Stunden voller bizarrer Stellungnahmen und Berichte in den britischen Medien, in denen Spanien implizit mit dem Krieg gedroht wurde, sollte sich Madrid an dem „Felsen“ vergreifen, wie das knapp sieben Quadratkilometer große Überseegebiet liebevoll genannt wird.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der Rat der EU: Im Entwurf der Richtlinien für die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens, die beim Sondergipfel der EU-27 am 29. April fixiert werden sollen, ist explizit davon die Rede, dass Spanien einem künftigen Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU zustimmen muss, sofern sich dieses Abkommen auch auf Gibraltar auswirkt. Entgegen anderslautenden britischen Boulevardberichten ist dies keine spanische Intrige, sondern Usus. Die Neuordnung der britisch-europäischen Wirtschaftsbeziehungen wird so komplex sein, dass sie aller Voraussicht nach als ein sogenanntes Gemischtes Abkommen ratifiziert werden muss. Das bedeutet, dass – ähnlich wie beim Ceta-Pakt mit Kanada – alle mitspracheberechtigten nationalen und regionalen Parlamente der EU zustimmen müssen. Spanien hat also – wie jeder andere Mitgliedstaat – ein faktisches Vetorecht.

Dass Brüssel bei einer etwaigen Eskalation des Streits um Gibraltar auf der Seite Spaniens stehen wird, liegt ebenso auf der Hand: Wenn Großbritannien die EU verlasse, werde die EU dazu verpflichtet sein, ihr Mitglied Spanien zu unterstützen, sagte der spanische Außenminister, Alfonso Dastis, in einem Interview mit „El País“. Auch das ist lediglich eine Feststellung – in Konflikten mit Drittstaaten steht die EU normalerweise auf der Seite ihrer Mitglieder.

Ende des Friedens von Utrecht?

Für Madrid ist die Aufregung der Briten nichtsdestoweniger eine Genugtuung, und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sich die Spanier mit dem Status der im Rahmen des sogenannten Friedens von Utrecht im Jahr 1713 an die Briten unfreiwillig abgetretenen Exklave nicht wirklich anfreunden konnten. Als Spanien Anfang der 1980er-Jahre der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beitreten wollte, machte Großbritannien seine Zustimmung von der Aufhebung der Blockade an der Landgrenze zu Gibraltar abhängig – die Spanier mussten klein beigeben. In den vergangenen Jahren hatte es (trotz EU-Mitgliedschaft) immer wieder Streitigkeiten um die Nutzung der Küstengewässer gegeben. Im Zusammenhang mit dem Brexit hat Madrid bereits angekündigt, keinem europäischen Flugabkommen mit den Briten zuzustimmen, sofern es auch den Airport von Gibraltar umfasst. Der Grund: Die Spanier argumentieren, dass die Start- und Landebahn in einem Gebiet situiert sei, das die Briten nach 1713 unrechtmäßig unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

Der anachronistisch anmutende Streit um einen knapp 300 Jahre alten Vertragstext gibt einen Vorgeschmack auf die Schwierigkeiten, die britische Verhandler meistern müssen, um ein unkontrolliertes Ausscheiden aus der EU zu verhindern. Denn nicht nur die Spanier – die sich nun, nachdem London den zweijährigen Austrittsprozess initiiert hat, im Vorteil wähnen – haben Partikularinteressen, die sie gegenüber den Briten durchsetzen wollen. Polen beispielsweise will auf keinen Fall zulassen, dass seine in Großbritannien lebenden und arbeitenden Staatsbürger (es geht dem Vernehmen nach um rund eine Million Menschen) benachteiligt werden. In Frankreich wiederum war im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise immer wieder davon die Rede, dass die 2003 fixierte Vereinbarung mit London, wonach die britischen Grenzkontrollen auf der französischen Seite des Ärmelkanals abgewickelt werden, nicht mehr zeitgemäß sei.



