10.04.2017 | 16:33 | Wolfgang Böhm (Die Presse)

Die Ukraine und Georgien feiern sie als Symbol der Freiheit. In der Union wachsen hingegen Ängste vor steigender Kriminalität. Kann eine eingebaute Notbremse tatsächlich vor negativen Folgen der Visabefreihung helfen?

26 Jahre haben die Ukrainer nach dem Zerfall der Sowjetunion gewartet, um endlich ohne Visum in den Westen reisen zu dürfen. Umso größer war vergangene Woche die Freude, als das Europarlament endlich grünes Licht für diesen symbolischen Schritt gab. Staatspräsident Petro Poroschenko gratulierte seinen Landsleuten via Twitter. Die Reisefreiheit war einer seiner Wahlversprechen gewesen, doch sie verzögerte sich immer wieder. Ab Juni soll es nun so weit sein: Ebenso wie Georgien, dessen Bürger bereits seit Kurzem für 90 Tage ohne Visum in den Schengenraum einreisen dürfen, fällt dann auch die bisherige Beschränkung für die Ukraine weg.

Was in Kiew und Tiflis Freudenskundgebungen auslöste, trägt in den EU-Mitgliedstaaten zur Sorge bei. Deutschland hat bis zuletzt die Reisefreiheit für georgische Staatsbürger aus Sicherheitsbedenken verzögert. Berlin fürchtete einen Anstieg von Ladendiebstählen und Wohnungseinbrüchen durch georgische Banden. AfD-Vizevorsitzende Beatrix von Storch warnte noch vergangene Woche in der Debatte im EU-Parlament davor, der Ukraine die Visafreiheit zu erteilen, denn das Land sei ärmer als Griechenland, in einen Bürgerkrieg verstrickt und leide unter einer korrupten Führung.

Warum im Europaparlament dennoch eine klare Mehrheit für die Visafreiheit gestimmt hat, hängt unter anderem damit zusammen, dass es für beide Länder erstmals von Beginn an eine Notbremse gibt. Sollte die Visafreiheit für Georgien und die Ukraine zu steigender Kriminalität führen beziehungsweise die Sicherheit einzelner EU-Länder gefährden, kann sie für eine bestimmte Gruppe von Bürgern für zunächst neun Monate ausgesetzt werden. Kommt es in dieser Phase zu keiner Verbesserung, kann die Reisefreiheit in der Folge für alle Staatsbürger suspendiert werden. Für einen solchen Beschluss reicht eine einfache Mehrheit im Rat der EU aus. Der Antrag kann von der EU-Kommission, aber auch von einzelnen Regierungen eingebracht werden. Schon bisher konnte die Visafreiheit für Partnerstaaten der EU eingeschränkt werden, wenn es beispielsweise zu einem Anstieg von unbegründeten Asylanträgen kam oder der erlaubte Aufenthalt von 90 Tagen zu oft überschritten wurde.

Rücknahmeverpflichtung

Die Visafreiheit bedeutet zudem nicht, dass ukrainische und georgische Staatsbürger ohne Kontrolle in den Schengenraum einreisen dürfen. Sie müssen über elektronisch lesbare Pässe mit biometrischen Daten verfügen. Jeder Einreisende wird an der Schengenaußengrenze registriert. Um sicherzustellen, dass die vorübergehende Einreise nicht für illegale Arbeit oder zu anderen irregulären Zwecken genutzt wird, können Grenzbeamte zusätzliche Dokumente wie Einladungsschreiben, Hotelbuchungen oder Rückflugtickets einfordern. Auch kann von den Einreisenden eine Bestätigung verlangt werden, dass sie ausreichend Geld für den Aufenthalt besitzen.

Die Ukraine musste – so wie die 50 weiteren Staaten, deren Bürger derzeit ohne Visum in die EU reisen dürfen – 72 Voraussetzungen erfüllen, um diesen Status zu erlangen. Dazu zählen technische Normen zur Dokumentensicherheit, Mindeststandards bei der öffentlichen Sicherheit und bei der Einhaltung von Grundrechten, aber auch die Verpflichtung, abgewiesene Personen und illegale Migranten zurückzunehmen. Die Türkei und der Kosovo, die sich seit Jahren ebenfalls um die Visafreiheit bemühen, konnten diese Voraussetzungen nach Ansicht der EU-Institutionen bisher noch nicht erfüllen.

Ein Massenansturm an Einreisenden wird trotz der Erleichterung nicht erwartet. Allerdings wird in den ersten Monaten mit einer steigenden Reisetätigkeit gerechnet. Viele Ukrainer dürften Besuche aufgeschoben haben, bis sie kein Visum mehr benötigen. Hauptbetroffen könnten die osteuropäischen Nachbarstaaten sein. Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien mussten die bis dahin bestehende freie Einreiseerlaubnis für Ukrainer nach ihrem EU-Beitritt 2004 (bzw. 2007 bei Rumänien) beenden. Bis dahin gab es beispielsweise zwischen Polen und der Ukraine einen regen grenzüberschreitenden Verkehr und Handel. Mit der neuen Reisefreiheit wird erwartet, dass die Kontakte neu belebt werden.



