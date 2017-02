Textversion

22.02.2017 | 06:41 | VON WOLFGANG GREBER (DiePresse.com)

Avi Blasberger, Direktor der Israelischen Weltraumagentur ISA, im Gespräch über aktuelle Projekte, sein Land als Vorreiter beim Bau besonders kleiner Satelliten und ob Israels Augen im All wirklich Autonummerntafeln in Bagdad lesen können.

Man möchte wissen, was die eigenartig schlammfarbenen Augen des graumelierten Mannes aus Israel schon gesehen haben. Er heißt Avigdor "Avi" Blasberger, geboren 1954, hat österreich-ungarischen Hintergrund (die Eltern kamen aus Ungarn) und erzählt der "Presse" in der Wiener UNO-City, dass er gern Fahrrad fahre, auch über weite Strecken: Vom Bodensee zum Genfersee etwa, ja sogar noch viel weiter, da war einmal eine Tour von Nantes an der französischen Atlantikküste bis Budapest.

Weil er indes maßgeblich beim Bau geheimnisumwitterter Aufklärungs-, ja Spionagesatelliten mitwirkte und seit 2016 Direktor der israelischen Raumfahrtbehörde ISA ist, möchte man weniger von den Radtoureindrücken wissen als von dem, was seine von ihm mitgeschaffenen Augen Israels im All, und letztlich er selbst, so sehen und gesehen haben. Vermutlich wird er sich wohl zurückhaltend geben, aber da ist ja auch noch das zivile Weltraumprogramm seines kleinen Landes.

Karriere in Technologie- und Rüstungskonzernen

Blasberger studierte an der Ben-Gurion-Universität des Negev Ingenieurswissenschaft (Mechanical Engineering), ging 1982 zur Elektro-Optik-Firma "El-Op", die 2000 mit dem Rüstungs- und Technologiekonzern "Elbit" verschmolz, baute bahnbrechende Satellitenkameras oder leitete deren Entwicklung. Im Lauf der Jahre hatte er hohe Positionen bei El-Op und Elbit inne, etwa die Leitung der Abteilungen für luft- und weltraumbasierte Aufklärung, war Vorsitzender der Geschäftsführung von Elbit Security Systems und schied 2013 aus.

Mai 2016 machte ihn die Regierung zum Generaldirektor der 1983 gegründeten ISA. Nebenher studiert er Astrophysik. Besonders stolz sei er, sagt er, auf die Kooperation mit anderen Weltraumbehörden, der großen Fertigkeit Israels beim Bau besonders kleiner Satelliten und der Aussicht, dass bei den baldigen Missionen der US-europäischen Raumschiff-Kombo "Orion/ESM" um den Mond herum und darüber hinaus zumindest israelische Strahlenschutzwesten für Astronauten mitfliegen dürften.

Die Presse: Herr Blasberger, sie sind jetzt seit Mai 2016 Direktor der ISA. Was sind denn so die Hauptprojekte, die Israels Weltraumindustrie momentan betreibt?

Avigdor Blasberger: Das größte momentan, wir machen es zusammen mit der französischen Raumfahrtagentur CNES, ist "Venµs". Das steht für "Vegetation and Environment micro-satellite monitoring" (Daher ist das "u" in Venus wie das griechische Zeichen für „Mikro" geschrieben, Anm.). Das ist ein kleiner Satellit, der heuer im dritten Quartal gestartet werden wird. Er enthält unter anderem eine hochauflösende Multispektralkamera zur Beobachtung der Umwelt, Vegetation, Landwirtschaft und von Wasserkörpern. Dazu kommt, als technologischer Versuch, ein elektrischer Antrieb, sprich ein Ionenmotor, und zwar besonderen Typs, anstelle eines chemischen Antriebs zur Steuerung des Satelliten im Orbit. Nach zwei Jahren wird der Satellit von 700 Kilometern Höhe auf 430 Kilometer sinken und sein Orbit dabei vom elektrischen Antrieb stabilisiert.

Wieso arbeiten sie da gerade mit Frankreich? Reiner Zufall?

Nun ja, wir haben ja auch ein ganz schönes Satellitenprojekt mit Italien angestoßen, es heißt "Shalom". Es geht um hyperspektrale Bildgebung plus Radar, das ist die nächste Generation der Bildgebung. Ich würde nicht von Zufall reden, wir haben halt Kooperationen mit allen größeren Raumfahrtbehörden der Welt und wählen Projekte, die für beide Seiten von Vorteil sind. Es ist kein Zufall, dass wir dieses oder jenes Projekt aussuchen, das mit Frankreich etwa war in beiderseitigem Interesse. Und so war das auch mit Italien, wir machen etwas mit den Deutschen, wir suchen nach Möglichkeiten bei der Nasa, der Isro der Inder...

Die Inder: Die haben in der Vergangenheit einen ihrer Ofeq-Aufklärungssatelliten ins All gebracht...

Ja, das war "TecSAR", der Radarsatellit (Ofeq 8, 2008, Anm.). Diese Woche wurden in Indien, durch eine PSLV-Rakete, übrigens zwei israelische Nanosatelliten gestartet. Einer war "BGUSat" von der Ben Gurion Universität, der andere kommt von einer Start-up-Company namens „SpacePharma" (Hauptsitz ist in der Schweiz, eine Entwicklungsabteilung ist in Israel, der Firmengründer ist der Israeli Yossi Yamin, Anm.). Darin läuft ein Experiment in Schwerelosigkeit ab. Wohlgemerkt: In einem Nanosatelliten, nicht etwa in der riesigen Raumstation ISS! Das ist ziemlich einmalig und schafft für die Pharma-, Chemie- und Biotech-Industrie Möglichkeiten, Experimente in Schwerelosigkeit viel leichter durchführen zu können.

Apropos Nanosatelliten, also solche mit einer Masse von nur ein bis zehn Kilogramm: Israel ist seit jeher für den Bau mehr oder weniger kleiner und leichter Satelliten bekannt. Israel war doch eines der ersten Länder überhaupt, dass diese Kleinbauschiene im All betrat, und heute geht der Trend generell zu kleinen Satelliten.

Es stimmt, dass Israel als erstes Land kleine, aber gute und leistungsfähige Satelliten gebaut hat. Sie waren anfangs natürlich größer als Nanosatelliten, nämlich in der Klasse der Minisatelliten (100 bis 500 Kilogramm). Ich glaube, Israel baute kleine Satelliten, ja später Nanosatelliten, nicht unbedingt als Selbstzweck. Man muss zunächst Anwendungen dafür haben oder baut sie für erzieherische Zwecke, etwa an Schulen, Unis. Die ersten Nanosatelliten wurden, glaube ich, von Studenten gebaut (TUBSAT-N und -N1, TU Berlin; 8,5 bzw. drei Kilogramm, Start 1998 durch eine russische Rakete, Anm.) und waren zwei Jahre aktiv. SpacePharma ist ein gutes Beispiel für eine kommerzielle Anwendung dafür. Nun, in Israel herrschte also einerseits ein genereller Trend zur Verkleinerung, andererseits gab es gewisse Beschränkungen, denen wir uns gegenübersahen und die uns Richtung Miniaturisierung und leichtgewichtiger Systeme drängten. Wir können heute stolz sagen, dass wir hinsichtlich des Verhältnisses von Gewicht zu Leistung die besten sind.

Sonst galt immer Japan als Land, wo man alles immer kleiner macht.

Nicht im Weltall! Ich erinnere mich, 1995, als wir "Ofeq 3" starteten, las ich in einer Zeitung, dass man in dieser Gewichtsklasse (diesfalls etwa 230 kg, möglicherweise weniger als 200, Anm.) angeblich nichts bauen könne, was zu geheimdienstlicher Erdaufklärung tauge. Nun, ich kann das nicht kommentieren. Okay: Wir setzten eben den Trend.

Sie waren beim Bau von Ofeq 3 führend beteiligt, speziell bei den optischen Geräten.

Ich war damals in der Industrie, bei "El-Op", wo man die Elektrooptik für die Ofeq-Serie machte.

Damals gab es Gerüchte, wonach diese Kameras sogar noch Nummernschilder von Autos in Bagdad und Damaskus lesen könnten.

Gerüchte sind immer nett. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll... (An dieser Stelle wirft ein israelischer Berater ein: „Jemand hat damals einen Irrtum verbreitet. Es ging nicht um das Lesen von Nummernschildern, sondern ums Zählen und Identifizieren von Autos.")

Nun gut, Nummernschilder kann man von mehreren hundert Kilometern Höhe aus ja angeblich aus optisch-physikalischen Gründen nicht lesen, heißt es, so eine hohe Auflösung sei unmöglich, die müsste dazu ja, sagen wir, weniger als zehn oder fünf Zentimeter betragen, nicht? (Machbar sind - bekanntermaßen - bisher weniger als 50 bis hinab auf angeblich etwa 30 cm). Also, wie ist das eigentlich bei den Ofeqs?

Ich kann die Bildauflösung militärischer Satelliten nicht kommentieren. Ich bin der Leiter der zivilen Weltraumagentur Israels.

2015 hat ISA einen neuen Kooperationsvertrag mit der Nasa geschlossen und die Zusammenarbeit vertieft. Nun war Ilan Ramon, der 2003 beim Unfall des Space Shuttles "Columbia" mitsamt der übrigen Crew starb, als es beim Wiedereintritt in die Atmosphäre über Texas zerbarst, ihr erster und einziger Astronaut bisher. Das ist heuer 13 Jahre her, wieso war seither kein zweiter Israeli im All?

Seitdem es keine Shuttles mehr gibt (2011), sind die Flugmöglichkeiten begrenzt. Momentan fliegen Raumfahrer ausschließlich zur ISS, daher geben die Länder, die an der Raumstation beteiligt sind, ihre Sitze nicht zugunsten anderer auf. Zur Zeit der Shuttles gab es dank der Großzügigkeit der Amerikaner mehr Chancen für Länder, die nicht an der ISS beteiligt sind, ihre Leute einmal dorthinauf zu schicken. Wir suchen aber nach anderen Gelegenheiten und ich hoffe, es gibt künftig wieder israelische Astronauten.

Nimmt Israel auf irgendeine Weise an der ISS teil, vielleicht auch nur mit ein paar Geräten?

Nein. Wir haben aber einige Experimente hinauffliegen lassen.

Glauben Sie, die neuen amerikanischen "Orion"-Raumkapseln, deren Antriebs- und Lebenserhaltungssegment von den Europäern gebaut wird, könnten auch einen Israeli zum Mond oder einmal sogar zum Mars mitnehmen?

Im Moment ist das kein Thema. Aber wir arbeiten daran. Und wir haben ein gemeinsames Projekt mit dem DLR: Es stellt menschenartige Dummies, die die Einwirkung von Strahlung messen, und wir stellen Strahlenschutzwesten, die vor nicht allzu langer Zeit in Israel (von StemRad, Anm.) entwickelt wurden. Beim ersten unbemannten Flug der Orion 2018 sollen solche Puppen mitfliegen, eine mit, eine ohne Weste. Es gibt aber noch keinen Vertrag dazu mit der Nasa. Sollte sich zeigen, dass solche Westen im All von Vorteil sind, könnten sie auch bei bemannten Missionen mitfliegen.

Gibt es sonstige Kooperation mit der Nasa?

Wir kooperieren nicht nur, wir bieten auch an und stehen mit anderen im Wettbewerb. Da ist etwa das gemeinsame Projekt des Weizmann-Institutes mit Caltech/JPL namens "Ultrasat", das wir der Nasa vorgeschlagen haben, ins All zu bringen.

Gibt es Überlegungen, ihre "Shavit"-Raketen, die die Ofeq-Aufklärungssatelliten ins All bringen, auch für kommerzielle Flüge anzubieten? Oder kann Israel in dem Feld nicht mithalten, weil es seine Raketen nicht in östlicher Richtung mit der Erdrotation, sondern gegen die Erdrotation nach Westen hin starten muss, wegen der Nachbarn im Osten, was allerdings die Nutzlast senkt?

Shavit (siehe auch diese Subgeschichte) ist ein Verteidigungsprogramm. Weil die Raketen in Israel starten, sind sie von der Flugrichtung und letztlich der Bahnneigung der ausgesetzten Satelliten her eingeschränkt und also nicht so effektiv, auch im kommerziellen Sinn. Ich weiß von keiner Absicht, die Shavit außerhalb Israels zu starten. Die Rakete ist gut, aber ich kenne auch keine Studie, die die Chancen ihrer kommerziellen Nutzung untersucht.

Es gibt jetzt Shavit-1 und -2. Kommt noch etwas Größeres?

Blasberger: Das weiß ich nicht. Jedenfalls: Israels ziviles Weltraumprogramm hat immer internationale Zusammenarbeit angestrebt, weil wir glauben, dass Raumfahrt zum Vorteil aller Seiten sein soll. Wir von ISA unterstützen die Industrie und Start-ups, weil wir glauben, dass in naher Zukunft bei Technologie und Dienstleistungen immer mehr Private die Arena der Raumfahrt betreten werden. Drittens glauben wir, dass das Thema Raumfahrt eine gute Plattform für die Erziehung Jugendlicher im Feld der Wissenschaft ist, und das nicht nur bei weltraumbezogener Wissenschaft. Der Weltraum fasziniert junge Leute, und wenn man ihnen diesen näherbringt, können sie am Ende des Tages Wissenschaftler sein.