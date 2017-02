Textversion

06.02.2017

Nahe der Schweizer Stadt Bern ist es zu einem tragischen Unglück gekommen. Zwei Buben im Alter von sechs und sieben Jahren starben in der Badewanne.

Bei einem Unfall mit einem Haarföhn sind am Sonntagabend in Kehrsatz bei Bern in der Schweiz zwei badende Buben im Alter von sechs und sieben Jahren ums Leben gekommen. Sie waren beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und verstarben im Spital.

Nach Polizeiangaben vom Montag ereignete sich der Unfall um 20.45 Uhr in einem Privathaushalt. Die Kinder dürften den ans Stromnetz angeschlossenen Haarföhn mit ins Bad genommen haben. Dabei kam es zum tödlichen Stromschlag.

Die Kinder konnten vorerst durch ein Elternteil geborgen werden. Einsatzkräfte der Rettung und der Polizei leiteten sofort in der Wohnung erste Rettungsmaßnahmen ein. Dennoch starben die Kinder wenig später im Spital. Bei den Opfern handelt es sich um somalische Staatsangehörige.