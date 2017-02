Textversion

06.02.2017 | 21:44 | (DiePresse.com)

Ein syrischer Flüchtling klagt in Deutschland Facebook, weil mit dem Foto von ihm und der deutschen Kanzlerin immer wieder gehetzt wurde. Facebook fürchtet einen Präzedenzfall.

Es ist keine kleine Aufgabe für das Würzburger Landgericht. Denn Anas Modamani hat immerhin das weltweit größte Soziale Netzwerk Facebook vor Gericht gebracht. Am Montag ging der erste Gerichtstag zu Ende. Modamani ist 19 Jahre alt, ursprünglich aus Damaskus. Als Angela Merkel im September 2015 ein Flüchtlingslager in Berlin besuchte, nützte er seine Chance und machte ein Foto von sich und der Kanzlerin, ein Selfie mit Folgen.

Das Bild wurde auf Facebook tausendfach geteilt - und nicht nur einfach geteilt, sondern auch in falschen Kontext gestellt. Er sei einer der Attentäter von Brüssel oder einer der Männer, die einen Obdachlosen in Berlin angezündet hatten. Immer wieder wurde das Bild mit falschen Erklärungen versehen und verbreitet, mit der klaren Propaganda-Botschaft: Die Kanzlerin ließe sich mit Terroristen fotografieren, Flüchtlinge seien Terroristen. "Fake News" eben.

Das wollte Modamani nicht auf sich sitzen lassen, es sind schließlich keine leichten Anschuldigungen. "Manche Menschen versuchen der Reputation von Flüchtlingen wie mir zu schaden und sie verwenden Facebook um den Hass gegen uns zu verbreiten", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Er und sein Anwalt wollen Facebook dazu bringen, von sich aus Beiträge auf Hassverbreitung zu prüfen und gegebenfalls zu zensieren. Chan-jo Jun, Modamanis Anwalt, wirft Facebook vor, nicht stringent zu agieren: "Nacktheit ist verboten, aber Hass nur in manchen Umständen." Einen von Facebook vorgeschlagenen Vergleich lehnt der Anwalt ab.

Ein Unternehmens-Sprecher sagte, das Unternehmen habe bereits zwei betreffende Posts entfernt, wie von Modamanis Anwalt gefordert. Facebook beharrt auf dem Standpunkt, man habe das Anwaltsteam von Modamani aufgefordert, weitere konkrete, verhetzende Beiträge zu melden, was jedoch nicht geschehen sei. Es sei jedoch nicht möglich alle Posts mit Bezug auf das Foto zu entfernen. "Wir glauben nicht, dass gerichtliche Konsequenzen notwendig sind oder dass es die effektivste Art ist, die Situation zu lösen." Man werde weiterhin jede Anfrage Modamanis und dessen Anwälte genau prüfen und gegebenenfalls handeln.

Facebook gilt als wichtige Drehscheibe für Informationen und Nachrichten, alleine in Deutschland nutzen 29 Millionen Menschen das Netzwerk. Doch medienrechtlich wird Facebook nicht als Medium behandelt, muss also nicht für die verbreiteten Inhalte haften. Opfer von Verleumdungen wie Anas Modamani haben so auch kein Recht auf Gegendarstellung. Am 7. März soll die Entscheidung über den Antrag auf einstweilige Verfügung gegen Facebook verkündet werden - sollte es nicht doch noch einen Vergleich geben.