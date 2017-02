Textversion

Die Polizei in Oberfranken vermutet, dass die Mutter ihre zwei Kinder tötete, bevor sie Suizid beging.

In einer Wohnung in Bayern sind am Dienstag drei Leichen gefunden worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei Oberfranken um eine Frau und zwei Kinder. Wie der "Nordbayerische Kurier" berichtete, vermuten die Ermittler ein Familiendrama.

Nach dem Online-Bericht der Zeitung handelt es sich bei den Toten in Kirchehrenbach um eine Mutter und ihre beiden fünf und drei Jahre alten Kinder. Unter Berufung auf die Polizei heißt es, die Mutter habe die Kinder und sich selbst umgebracht. Wie genau die drei zu Tode kamen, ist noch unklar.