15.02.2017 | 13:26 | (APA)

Der 41-jährige Israeli soll einen Schaden von rund 1,25 Millionen Euro verursacht haben und wurde seit zwei Jahren international gesucht. Bei einer Auslieferung drohen ihm angeblich bis zu 46 Jahre Haft.

Die deutsche Bundespolizei hat am Montag bei Grenzkontrollen auf der Autobahn Salzburg-München (A8) am Walserberg hart an der deutsch-österreichischen Grenze einen international gesuchten, mutmaßlichen Wertpapierbetrüger festgenommen. Der 41-jährige Israeli soll von 2008 bis 2011 bei verbotenen Transaktionen einen Schaden von umgerechnet 1,25 Millionen Euro angerichtet haben.

Der Investmentmanager wurde bereits seit zwei Jahren weltweit gesucht, wie die Bundespolizeidirektion München in einer Aussendung mitteilte. Er saß in einem Pkw mit österreichischem Kennzeichen, als ihn die Polizei am Montag stoppte. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Er soll mit den verbotenen Transaktionen den Börsenpreis von Wertpapieren beeinflusst und auch Kundenkonten genutzt haben, um Gewinne zulasten der Inhaber anzuhäufen.

Die Wertpapierbehörde in Israel hatte gegen ihn anno 2014 Anklage erhoben. Er war zur Gerichtsverhandlung nicht erschienen. Laut Polizei hatte er sich offenbar ins Ausland abgesetzt. Der Beschuldigte wurde auf richterliche Anordnung ins Gefängnis nach Traunstein (Bayern) gebracht. Er wird vermutlich bald nach Israel überstellt, wo ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 46 (sic!) Jahren drohe, so die Polizei.