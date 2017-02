Textversion

15.02.2017 | 20:55 | von Susanna Bastaroli (Die Presse)

Der Mord am Diktatoren-Bruder wirft ein Licht auf die verschlossene Welt der Eliten in Pjöngjang – und ist offenbar als Warnung für Nordkoreaner im Ausland zu verstehen.

Kuala Lumpur/ Wien.Die Frau habe Kim Jong-nam das feuchte Tuch ins Gesicht gedrückt, als er in Kuala Lumpur gerade seinen Flug nach Macao einchecken wollte. Der Stoff sei in Gift getränkt gewesen. So lautet die eine Version. Andere Zeugen berichteten von einem tödlichen Spray als Mordwaffe, auch von giftigen Nadeln war die Rede: Fieberhaft versuchte die malaysische Polizei am Mittwoch, die Puzzlestücke des Spionage-Krimis zusammenzusetzen, der den im Exil lebenden, „wilden Halbbruder“ von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zum Hauptprotagonisten hat.

Sicher ist: Im Krankenwagen vom Flughafen ins Spital ist am Montag ein 45-jähriger Nordkoreaner, der unter dem Namen „Kim Chol“ reiste, an Vergiftung gestorben. Während die malaysische Polizei sich über die Identität des Toten bedeckt hielt, gab sich Seoul umso offener: „Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong-nam ist“, sagte der Sprecher des südkoreanischem Wiedervereinigungsministeriums.

Die Festnahme einer Frau mit vietnametischen oder burmesischen Pass in Kuala Lumpur nährte Gerüchte, dass hinter dem Mord ein Killerkommando nordkoreanischer Agentinnen stand.

Shakespearehafte Intrigen

Stimmen die Berichte, geben sie ein Blick auf die hermetisch verschlossene Welt der nordkoreanischen Eliten frei: auf ihre shakespearehafte Intrigen, ihre nebulösen Strukturen und Hierarchien. Seit der junge und unberechenbare Kim Jong-un (33) 2011 die Macht übernahm, kursieren Gerüchte über blutige Rivalitäten und Abrechnungen – auch innerhalb der Familie: Das erste hochrangige Opfer Kims war sein bis dahin mächtiger Onkel Chang Song-thaek gewesen, den er 2013 hinrichten ließ. Der General hatte die Beziehungen zu China gepflegt – nach seinem Tod kam es zu einer deutlichen Abkühlung zu Peking. Bezeichnenderweise war Kim Jong-nam der Lieblingsneffe von Changs Frau, einer Schwester des verstorbenen Diktators Kim Jong-il. Sie förderte ihn von klein auf mit dem Ziel, dass er das politische Erbe seines Vaters antreten würde. Kim, Sohn einer Filmdiva, war als Kind der Lieblingssohn des Diktatoren-Vaters. Kim Jong-il soll ihn verhätschelt haben, täglich telefonierte er angeblich mit seinem Kleinen, am Abend durfte er beim Papa im Bett kuscheln. Die Vaterliebe kühlte ab, als Kim Jong-nam 2001 bei einer illegalen Vergnügungsreise nach Japan erwischt wurde und das Regime weltweit lächerlich machte. Kim ging später ins Exil, machte sich im Ausland als Querdenker einen Namen: Er kritisierte die Machtstrukturen daheim, pochte auf Wirtschaftsreformen. Als dann sein Bruder an die Spitze des Staates gehievt wurde, bezeichnete er ihn öffentlich als unfähig. Mehrmals soll Kim, dem das KP-Regime in Peking schütze, Mordversuchen entgangen sein.

Handelte es sich also beim Mord um die Abrechnung des eifersüchtigen kleinen Bruders, der in Kim Jong-nam einen gefährlichen Rivalen sah? Von dieser derzeit in Medien kolportierten These hält Michael Madden nichts. Madden ist Mitarbeiter der „38-North“-Abteilung, dem Nordkorea-Forschungszentrum am Korean Institute der Johns Hopkins University in Washington (S.A.I.S.) und einer der profundesten Kenner weltweit der nordkoreanischen Eliten. „Kim Jong-nam hatte keine politischen Ambitionen, das hat er mehrmals betont“, sagt er im „Presse“-Gespräch. „Zudem hatte er in Nordkorea keine Machbasis mehr, er lebte ja seit Jahren im Ausland. Seine Anhänger in Nordkorea sind entweder tot oder so alt, dass sie nichts mehr zu sagen haben.“

Obskure Geschäfte mit China

Madden sieht andere mögliche Motive: Möglicherweise war Kim „hochrangigen Funktionären“ ein Dorn im Auge gewesen. Denn einerseits sei Kim Jong-nam – in Kooperation mit den Chinesen – in obskure finanzielle Aktivitäten verwickelt gewesen, offenbar war auch nordkoreanisches Geld im Spiel.

Zudem stand er, ebenso wie sein hingerichteter Onkel Chang, für eine Annäherung an Peking, und sagte das offen in Interviews. „Es gibt mächtige Kräfte im nordkoreanischen Sicherheitsapparat, die die Abhängigkeit von China noch weiter verhindern möchten.“

Genau diese Funktionäre hätten vermutlich die Ermordung in Auftrag gegeben – freilich mit Zustimmung des Diktators. Ganz nach brutaler nordkoreanischer Manier sei der Mord aber vor allem als ein Signal zu verstehen – als „Warnung an Nordkoreaner, die im Ausland leben, sie sollten nicht zu sehr von der Pjöngjang-Linie abkommen.“ Botschaftsmitarbeiter seien damit gemeint, aber auch „Geschäftsmänner“ im Auftrag des Regimes. Denn die Zahl der Querdenker – und „Deserteure“ – steige.