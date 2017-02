Textversion

16.02.2017 | 17:24 | von unserem Korrespondenten Mathias Peer (DiePresse.com)

In einem der größten buddhistischen Tempel der Welt spielt Geld eine zentrale Rolle. Ein angeblicher Finanzskandal hat nun zu einem Großeinsatz von Polizei und Militär geführt.

Bangkok. In Thailands umstrittenstem Tempel führt der Weg zur spirituellen Erleuchtung nicht nur über Meditationen und Gebete. Es geht auch ums Geld. Der gigantische Bau im Norden Bangkoks, der Platz für Hunderttausende Gläubige bietet, sieht von der Ferne aus wie ein gelandetes Ufo. Im Inneren finden Besucher ein Meer an Buddha-Statuen mit den eingravierten Namen großzügiger Spender. Bankomaten in der Anlage sollen es den Anhängern der buddhistischen Dhammakaya-Sekte besonders einfach machen, sich von ihrem Geld zu trennen. Je mehr sie zu geben bereit sind, umso mehr bekommen sie zurück, lautet der propagierte Glaube.

Statt sich mit Karma und Wiedergeburt befassen zu können, steht der Tempel nun jedoch vor äußerst weltlichen Problemen: Mehrere Tausend Polizisten und Soldaten umstellten am Donnerstag das Areal, das mit einer Fläche von 400 Hektar zu den größten buddhistischen Klöstern der Welt zählt. Es geht um den Vorwurf der Geldwäsche von Millionenbeträgen – und um einen untergetauchten, mächtigen Mönch, der den politischen Gegnern der regierenden Militärjunta nahestehen soll.

Bekannt ist der Mann, der das Großaufgebot der Einsatzkräfte auslöste, unter dem Namen Phra Dhammachayo. Der 72 Jahre alte Mönch ist der Gründer des Dhammakaya-Tempels und schuf mit ihm ein globales buddhistisches Imperium, zu dem mehr als zwei Dutzend Auslandsniederlassungen gehören, unter anderem in Österreich, Deutschland und den USA. Außerdem betreibt der Tempel Fernsehsender in mehreren Sprachen, die die Lehren der Sekte via Satellitenübertragung verbreiten. Die Bewegung wurde Beobachtern zufolge populär, weil es ihr gelang, die Prinzipien von Buddhismus und Kapitalismus zu vereinen.

Thailands Behörden werfen dem religiösen Anführer aber vor, in einen millionenschweren Finanzskandal verwickelt zu sein. Wegen der mutmaßlichen Geldwäsche von umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro wurde gegen Phra Dhammachayo ein Haftbefehl erlassen. Doch seit Monaten ist der Mönch für die Strafverfolger nicht greifbar. Eine Phalanx von Tausenden Anhängern schützte den Mann bislang vor dem Zugriff der Polizei. Sie halten den Ordensmann für unschuldig und sehen das Verfahren gegen ihn als politisch motiviert.

Enger Kontakt zu Ex-Premier?

Die staatlichen Einsatzkräfte durchforsteten am Donnerstag stundenlang das Gelände des Tempels auf der Suche nach dem Mönch – ohne Erfolg. „Wir haben ihn nicht gefunden“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir werden die Suche morgen fortsetzen.“ Auf Grund der Größe des Areals konnte die Polizei eigenen Angaben zufolge weniger als ein Fünftel des Klosters durchleuchten. Ein Dhammakaya-Sprecher sagte, er wisse nicht, ob sich der gesuchte Anführer überhaupt im Tempel befinde. Der angeblich kranke Mann sei seit Monaten nicht mehr gesehen worden.

Auf Anordnung der seit 2014 herrschenden Militärjunta wurde der Tempel in den frühen Morgenstunden komplett abgeriegelt. Eine Verordnung von Machthaber Prayuth Chan-ocha ermöglicht es den Behörden zudem, die Wasser- und Stromversorgung des Tempels abzustellen. Polizeichef Paisit Wongmuang sagte, wenn der Mönch glaube unschuldig zu sein, solle er sich stellen und die juristische Aufarbeitung beginnen.

Beobachter halten es für möglich, dass in dem Verfahren auch politische Hintergründe eine Rolle spielen. Der Sektengründer soll Ex-Premierminister Thaskin Shinawatra nahestehen, der bei einem Putsch im Jahr 2006 aus dem Amt gejagt wurde. Die aktuelle Militärregierung kam durch einen Putsch gegen Thaksins Schwester Yingluck, die ebenfalls Premierministerin war, an die Macht. Dhammakaya-Vertreter betonten jedoch, nicht in politischen Grabenkämpfe verwickelt zu sein.

„Wir kümmern uns um buddhistische Aktivitäten“, sagte Tempel-Sprecher Dantamano Bhikku. „In die Politik sind wir nicht involviert.“ Für das Vorgehen der Militärregierung fand er dennoch klare Worte: „Das ist kein buddhistischer Weg, Frieden und Harmonie zu bringen.“