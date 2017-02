Textversion

28.02.2017 | 05:43 | (DiePresse.com)

Zwei Kandidaten haben bereits eine Anzahlung geleistet, sagt SpaceX-Chef Elon Musk. Es wäre die längste Weltraumfahrt von Menschen überhaupt.

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will bereits im nächsten Jahr zwei zivile Weltraumtouristen um den Mond fliegen. Die Mission biete Menschen die Gelegenheit, erstmals seit 45 Jahren tief in den Weltraum zurückzukehren sowie schneller und weiter in das Sonnensystem zu reisen, als jemals zuvor, erklärte SpaceX-Chef Elon Musk am Montag.

Die Mondumrundung der Privatzahler wäre die bisher weiteste Weltraumreise von Menschen überhaupt. Mehrere Unternehmen haben bereits Touristen ins Weltall gebracht, jedoch wurde mit Raumfahrtlaien bisher keine Mondumrundung vorgenommen.

Die beiden Kandidaten hätten bereits eine Anzahlung geleistet und seien dabei, Fitness- und Gesundheitstests zu absolvieren. Die Namen der beiden Weltraumtouristen wurden nicht genannt. Es gebe schon jetzt weitere Personen, die Interesse an einer nächsten Mondmission bekundet hätten.