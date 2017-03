Textversion

02.03.2017 | 10:12 | (DiePresse.com)

In einem der getesteten klassischen Schwimmbecken befanden sich 75 Liter Urin. Reiner Urin ist zwar steril, in Schwimmbädern aber trotzdem nicht unbedenklich.

Völlig überraschend ist es nicht, aber man vermeidet meist doch, darüber nachzudenken: In Schwimmbädern mischt sich Urin ins Wasser. Wissenschafter gingen nun der Frage nach, um welche Menge Urin es hier geht - und fanden Antworten, die den Badespaß trüben. So hätten sich in einem der getesteten klassischen Schwimmbecken 75 Liter Urin befunden, wie aus einer am Mittwoch in einer Fachzeitschrift veröffentlichten Studie der kanadischen Universität Alberta hervorgeht.

Reiner Urin ist steril, aber die Kombination macht's aus

In einem kleineren Pool seien es 30 Liter gewesen. Insgesamt hatten die Forscher 31 Schwimmbecken und Whirlpools in zwei kanadischen Städten unter die Lupe genommen. Reiner Urin ist zwar steril. In einem Schwimmbecken kann er sich der Studie zufolge aber mit verschiedenen Chemikalien, die dem Wasser zugesetzt sind, verbinden und dadurch die Gesundheit von Schwimmern gefährden. Die Gesundheitsbehörden von Alberta erklärten, sie würden sich die Ergebnisse der Studie "genau anschauen".