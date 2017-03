Textversion

06.03.2017 | 18:03 | Von Irene Zöch (Die Presse)

Auf dem Gelände eines früheren katholischen Mutter-Kind-Heimes wurden die Überreste von Hunderten Babys entdeckt. Nonnen dürften verstorbene Kinder dort „entsorgt“ haben.

Tuam/Wien. Was die Ermittler auf dem grasbewachsenen Gelände hinter einer Siedlung an Einfamilienhäusern entdeckt haben, bestätigt die schlimmsten Befürchtungen: Bei Grabungen in der westirischen Stadt Tuam wurden die Überreste von Hunderten Säuglingen und Kleinkindern gefunden. Die Leichen befanden sich in einem ausgedienten Abwassertank sowie in den unterirdischen Kammern einer Sickergrube. Dort dürften sie einfach entsorgt worden sein, so die Ermittler. Das Gelände in der westirischen Stadt Tuam gehörte zu einem staatlich geführten Mutter-Kind-Heim, das im Jahr 1961 geschlossen wurde und einer Reihenhaussiedlung wich.

Die zuständige Untersuchungskommission, die seit Anfang 2015 an der Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen in insgesamt 18 staatlichen Heimen arbeitet, hat bekannt gegeben, dass es sich bei den Überresten um Föten, aber auch um wenige Wochen alte Säuglinge und Kleinkinder im Alter von bis zu drei Jahren handle. Der Todeszeitpunkt lasse sich auf den Zeitraum zwischen 1925 und 1961 eingrenzen. Ein Großteil der Skelette stamme mutmaßlich aus den 1950er-Jahren. Nun geht die Kommission der Frage nach, „wer verantwortlich für die Entsorgung menschlicher Überreste in dieser Art war“. Die irische Ministerin für Kinder und Jugend, Katherine Zappone, zeigte sich betroffen und forderte rasche Aufklärung. Die irische Polizei dürfte nun offizielle Ermittlungen einleiten.

Vernachlässigt, missbraucht

Gerüchte gab es in Tuam schon lang. Doch die meisten der Anrainer wollten sich mit diesem finsteren Kapitel der irischen Geschichte nicht auseinandersetzen: Bis zum Jahr 1961 betrieb der katholische Orden der Bon-Secours-Schwestern in Tuam eine vom Staat finanzierte Einrichtung, in der unverheiratete Schwangere weggesperrt wurden und dort ihre Kinder zur Welt bringen sollten – meist ohne Hilfe von Ärzten oder Hebammen. Bekannt wurden diese Erziehungsanstalten unter dem Namen Heim für gefallene Mütter. Die Kinder kamen in die Obhut des Ordens, der sich um die Erziehung kümmerte oder sie zur Adoption freigab. Historiker sprechen heute davon, dass das erzkatholische Irland der 1950er-Jahr Europas größter Markt für illegale Adoptionen vor allem nach Amerika war. Was hinter den Mauern der streng abgeriegelten Erziehungsanstalten tatsächlich passierte, drang bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kaum an die Öffentlichkeit. Erst dann wurde bekannt, dass die Kinder institutionell vernachlässigt, geschlagen, sexuell missbraucht wurden. Bis zu 7000 Babys und Kinder seien in insgesamt neun Mutter-Kind-Heimen ums Leben gekommen, schätzt die „Koalition der Überlebenden“, einer Opfervereinigung.

Den Fall in Tuam brachte die Historikerin Catherine Corless ins Rollen. Seit 2012 wies sie immer wieder darauf hin, dass sich auf dem Gelände des früheren Heims ein Massengrab befinden müsse. Bereits in den 1970ern, so wird berichtet, haben Kinder beim Spielen menschliche Knochen gefunden. Corless fand heraus, dass während der 36-jährigen Geschichte des Heims 796 Kinder starben. In ihren Sterbeurkunden fanden sich Todesursachen wie Tuberkulose, Masern, Keuchhusten und Grippe. Doch die Historikerin fand für nur ein Kind den Hinweis, dass es beerdigt worden wäre. „Tuam ist nur die Spitze des Eisbergs“, ist Corless überzeugt. „Hier war nur das fünftgrößte Mutter-Kind-Heim des Landes.“

Orden will nicht zuständig sein

Offizielle Vertreter der katholischen Kirche Irlands haben sich wiederholt für die Geschehnisse entschuldigt. Die Bon-Secours-Schwestern – sie waren nur einer von vielen Nonnenorden, die solche Heime betrieben haben – weisen jegliche Verantwortung zurück. Ihre Begründung: Die Zuständigen von damals seien längst verstorben. Im Fall Tuams leben noch zwei Nonnen: Eine ist 92 Jahre alt, die zweite 86 und demenzkrank.