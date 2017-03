diepresse.com

Ampelfrauen in Melbourne als Zeichen der Gleichberechtigung

09.03.2017 | 06:22 | (DiePresse.com)

Statt Ampelmännchen gibt es jetzt Ampelfrauen in Melbourne. Zumindest für ein Jahr und nur an zehn Ampeln. So will man "unbewusste Vorurteile" verringern.