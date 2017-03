Textversion

09.03.2017 | 22:38 | (DiePresse.com)

Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Kindermörder von Herne hat die Polizei offenbar den gesuchten Marcel H. festgenommen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend.

Herne/Dortmund. Die deutsche Polizei hat gestern Abend offenbar jenen 19-Jährigen gefasst, der am Montag in Herne in Nordrhein-Westfalen einen neunjährigen Buben in einem Keller erstochen und die Tat danach ins Internet gestellt hat. Als die Beamten den Verdächtigen bei einem Imbissstand festnahmen, brannte in der Nähe eine Wohnung. Darin wurden nach Polizeiangaben zwei Leichen gefunden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, war unmittelbar nach der Festnahme noch nicht klar. Auch die Identität der beiden Toten stand noch nicht fest.

Zunächst hieß es, die Polizei habe bestätigt, dass es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten 19-jährigen Marcel H. handelt. Wenig später wurde das widerrufen - es hieß man prüfe die Identität noch genau. Die Polizei erhielt jedenfalls einen Anruf, der offenbar von dem jungen Mann bei dem Imbissstand stammte. Er wollte von den Beamten festgenommen werden. Die „Bild“-Zeitung berichtete, der mutmaßliche Killer sei in den Imbiss gegangen und habe gesagt: „Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich!“

Die Ermittler hatten seit Montag nach dem 19-jährigen Marcel H. als mutmaßlichem Mörder gesucht. Polizeihubschrauber, Spürhunde und ein Großaufgebot waren im Einsatz.

Der als Einzelgänger geltende H. steht im dringenden Verdacht, den neunjährigen Nachbarsbuben am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in Herne mit mehreren Messerstichen ermordet zu haben. Der Vater fand sein Kind lebensgefährlich verletzt im Keller. Es konnte nicht mehr gerettet werden.

Der 19-Jährige stellte seine Tat ins sogenannte Darknet, um sich damit zu brüsten und tauchte tagelang unter.

Nach der Bluttat soll er Suizidabsichten angedeutet haben. Bei der Polizei gingen mehr als 1400 Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten ein. Vor der festnahme am Abend wurde unter anderem ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht, da jemand H. gesehen haben will. Der Einsatz verlief erfolglos.