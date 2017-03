Textversion

09.03.2017

Am Hauptbahnhof der deutschen Landeshauptstadt herrschte Donnerstagabend Chaos. Bei einem Axtangriff wurden mehrere Menschen verletzt. Es gab zwei Festnahmen.

Auf dem Hauptbahnhof im deutschen Düsseldorf sind am Donnerstagabend mehrere Menschen mit einer Axt attackiert worden. Ob es einen oder mehrere Täter gibt, stand zunächst nicht fest. Es wurden jedenfalls zwei Personen festgenommen. Weitere Verdächtige soll es entgegen ersten Meldungen nicht geben. Das berichtet der WDR unter Berufung auf die Polizei.

Die "Bild"-Zeitung zitierte einen Augenzeugen mit den Worten: "Wir standen oben auf dem Gleis, haben auf die Bahn gewartet. Der Zug kam, und plötzlich sprang jemand mit einer Axt raus, schlug auf die Leute ein. Überall lag Blut. Ich habe vieles schon erlebt, aber das habe ich nie erlebt."

Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen wurde nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Bussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort.