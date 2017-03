Textversion

10.03.2017 | 19:07 | (DiePresse.com)

Der 28-Jährigen kam aus der Dominikanischen Republik. Er hatte Drogen im geschätzten Wert von etwa 147.000 Euro an seine Beine geklebt.

Die Polizei hat am New Yorker Flughafen John F. Kennedy einen 28-Jährigen festgenommen, der 4,5 Kilogramm Kokain unter seiner Hose schmuggeln wollte. Der US-Bürger kam am Samstag vergangener Woche aus der Dominikanischen Republik und hatte die Drogen im geschätzten Wert von etwa 164.000 US-Dollar (147.000 Euro) an seine Beine geklebt.

Allerdings war seine Hose dadurch "ziemlich eng anliegend", wie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde am Freitag berichtete. Als Beamte ihn untersuchten, habe der Mann nervös gewirkt. Kurz darauf fanden sie das Kokain. Der 28-Jährige kam vor ein Gericht.