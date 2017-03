Textversion

11.03.2017 | 18:22 | von ANGELA KÖHLER (Die Presse)

Sechs Jahre nach der von einem Beben ausgelösten AKW-Katastrophe in der japanischen Region namens „Glücksinsel“ wirkt alles wie früher.

Nach Fukushima zur Kirschblüte! Darauf muss man erst einmal kommen. Das muss man wirklich wollen. Von Tokio rast der Yamabiko-Shinkansen mit fast 300 km/h gen Norden. Nach rund 90 Minuten heißt es im Bordfunk: „Kurzer Stopp in Fukushima“. Das heißt es jeden Tag, im Halbstundentakt.

Wer jedoch an dieser nordostjapanischen Station apokalyptische Atmosphäre, leere Bahnsteige und Menschen mit Geigerzählern vermutet, irrt. Auf dem modernen Bahnhof steigen viele Reisende aus, laufen an großen Blumenschalen und bunten Bannern mit der Aufschrift „Willkommen in Fukushima“ vorbei zum Hauptausgang. Dort begrüßen Freiwillige – passend zum Ereignis in pinkfarbenen Blousons – jeden, den sie für einen Touristen halten, verkaufen Tickets für den Bus zur großen Blumenschau am Hanamiyama, das heißt „Blütenbesichtigungs-Berg“.



Alles ganz normal. Die Idee, in der Nähe des Schauplatzes der vor sechs Jahren von einem Seebeben ausgelösten AKW-Katastrophe die Kirschblüte zu bewundern, haben viele Japaner, ohne Bedenken oder erkennbare Aufregung. Der volle Bus fährt durch eine intakte Großstadt, in der man dem normalen Leben nachgeht. Breite Straßen mit vollen Restaurants und Geschäften.

Nach 20 Minuten öffnet sich der Blick auf eine traumhafte Blütenkulisse in Weiß, Pink und Gelb, hinter der majestätisch die schneebedeckten Azuma-Berge aufragen. Nun werden die Passagiere lebendig, schießen Fotos und seufzen: „Ist das nicht wunderbar!“ Der Hanamiyama zählt landesweit zu den Topspots der Kirschblütenbesichtigung, gerühmt von Malern, Dichtern und Fotografen. Ein Muss für jeden Sakura-Fan. Und für die Schulkinder der Region: Am Eingang zum Park versuchen Lehrerinnen, aufgeregte Mädchen und Buben in eine Reihe zu bringen. Es sind Viertklässler der Watari Junior High School, die herausfinden sollen, wie viele Arten von Kirschbäumen am Berg blühen. Es sind gesunde, kräftige, lustige Kinder, die stolz sind, in der schönen Gegend zu wohnen. „Unsere Schule ist gleich nebenan“, erklärt ein pausbäckiger Bub. „Wir haben es gut.“ Auf die vorsichtige Frage, ob man hier wirklich wohnen und Kinder großziehen kann, sagt die Lehrerin erstaunt: „Natürlich sind die Kinder glücklich, hier ist die Welt in Ordnung.“

Läuft hier der falsche Film? Auf drei „Kursen“ wandern die Besucher unter der weiß-rosa Pracht, die durch Forsythien gelbe Tupfer bekommt. Da sind junge Mütter mit Kindern, Männergruppen mit teuren Kameras, Pärchen, die vor jedem der markierten „Foto-Tops“ verliebt Selfies schießen. Ein älteres Ehepaar aus der nahen Präfektur Yamagata erklärt sich aufgeregt das herrliche Panorama und ausgefallene botanische Exemplare. Und schwärmt: „Wir kommen jedes Jahr hierher. Es ist der schönste Ort, Sakura in Natur zu erleben.“ Als sei nichts selbstverständlicher.



Das Symbol des Neubeginns. Sakura, die Kirschblüte, ist ein nationaler wie emotionaler Höhepunkt, eine Tradition, die seit Jahrhunderten gefeiert wird. Die 40 Tage der von Süd nach Nord ziehenden rosa Pracht symbolisieren Schönheit und Perfektion, aber auch Vergänglichkeit auf der Höhe des Ruhms und Neubeginn. Die Kirschblütenfront zieht von Okinawa nach Hokkaido, wo sie Mitte Mai ankommt. Extreme Sakura-Süchtige reisen gar mit diesem Blütenstrom. Und sehen keinen Grund, Fukushima dabei auszugrenzen – trotz allem.

Fukushima, auf Deutsch „Glücksinsel“, steht im Ausland für das Dreifachdesaster mit Megaseebeben, Killertsunami und Atomhavarie im März 2011. Oft werden Nuklearunfälle heute weltweit schon eher als „Fukushima“ denn „Tschernobyl“ pauschalisiert; das vom Meer überrollte AKW, wo es Kernschmelzen gab, hieß auch „Fukushima Daiichi“, also Fukushima Nummer eins.



Rufschädigung einer Region. Für die Einwohner der flächenmäßig drittgrößten Präfektur ist das eine Ungerechtigkeit. Gouverneur Yuhei Saito spricht daher von einer Vierfachkatastrophe, denn Desaster Nummer vier sei die Rufschädigung einer Region. Fukushima heißt ja auch die weit ausladende Präfektur von den japanischen Alpen bis zur Pazifikküste, ebenso deren Hauptstadt, wo knapp 300.000 Einwohner leben, die von der Jahrhundertkatastrophe nicht direkt betroffen waren.

Die City Fukushima liegt rund 60 Kilometer vom AKW entfernt. Um dieses wurde am 13. März 2011 ein Evakuierungsradius von 20 Kilometern gezogen. Das erfasst kaum zehn Prozent der Präfektur. In der Zone, die langsam wieder geöffnet wird, liegen die Orte Okuma und Futaba, die Standorte der Unglücksreaktoren. Dort liegt das nukleare Fukushima, noch immer verseucht, aber auch nie ein Touristenspot.

Die Regierung, die Weltgesundheitsorganisation WHO und andere bestätigen, dass es abseits der Sperrzone keine Strahlengefahr gibt. Dennoch ist selbst in seriösen deutschen und österreichischen Zeitungen zu lesen: „Die Katastrophenregion um Fukushima ist auf Jahrzehnte unbewohnbar.“ Die anhaltende Berichterstattung über die Ereignisse von 2011, aber auch die Unfähigkeit und Hilflosigkeit des AKW-Betreibers Tepco, die Katastrophe in den Griff zu bekommen, haben Fukushima in die Nähe der Hölle gerückt und den Tourismus zunächst gekillt. Nicht nur Ausländer haben Vorurteile, dorthin zu reisen, auch in Tokio oder Osaka ist man vorsichtig. „Mit Kindern würde ich nicht nach Fukushima fahren“, heißt es oft.

Immerhin besuchen nicht nur neugierige Katastrophentouristen die Region, zunehmend würden auch die Sehenswürdigkeiten wieder angesteuert. Der Umgang mit dem Stigma fällt der Region aber weiter schwer. Im Tourismusprospekt fordert Gouverneur Saito nationale Solidarität nach dem „unvorhersehbaren Desaster“. Das zerstörte AKW wird in der Broschüre selbstredend nicht erwähnt, ist auf der darin enthaltenen Karte nicht eingezeichnet. Dafür werden die schönen Landschaften, die heißen Quellen, traditionellen Wildpferdrennen, die Hochburg der Samurai-Kultur und die paradiesische Kirschblüte ausführlich gerühmt.



Erinnerung für Jahrhunderte. Bis Ende April dauert diese in der Stadt Fukushima. Mit dem Projekt „Sakura 3.11“ sammeln Künstler aus ganz Japan Spenden für einen „Kirschblütenwall“, der sich durch mehr als 200 zerstörte Schulen in der Region ziehen wird. „In Hunderten Jahren werden sie noch an die Tragödie von 2011 erinnern“, versprechen die Organisatoren.

In Iwaki, wenige Kilometer vom AKW entfernt, sollen Tausende Sakura-Bäume auf einem Hügel über der Stadt blühen. Unternehmer Tadashi Shiga, der das Projekt unterstützt, will mit der jährlichen Blütenpracht „Erinnerungen an den Terror und die Traurigkeit nach der Tragödie 2011“ mildern. „Das Desaster hat viel Schwermut hinterlassen, die wir beim Anblick der Schönheit überwinden können.“ In Fukushima blühen also auch wieder Träume.