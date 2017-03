Textversion

18.03.2017 | 09:42 | (DiePresse.com)

Der Mann entriss einem Soldaten die Waffe und rannte in ein Geschäft. Außer dem Angreifer kam niemand zu Schaden.

Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann erschossen worden. Er habe zuvor einem Soldaten die Waffe entrissen und sich dann in ein Geschäft geflüchtet, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Schließlich sei der Mann von Sicherheitskräften getötet worden. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen.

Sprecherinnen der Nationalpolizei und der Pariser Polizeipräfektur gaben auf Anfrage zunächst keine Informationen zu dem Vorfall. Nach Angaben des Senders BFMTV wurde der Flughafen evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Sprengstoffexperten sollten zudem sicherstellen, dass der Mann keine Bombe dabei habe.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre-Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.