19.03.2017 | 09:43 | (DiePresse.com)

Sieben weitere Personen wurden verletzt. Die Behörden vermuten ein Gasleck als Unglücksursache.

Bei einer Hausexplosion in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Bewohner seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Drei von ihnen erlitten demnach schwere Verletzungen, unter ihnen ein zweijähriges Kind.

Die Explosion ereignete sich am Nachmittag in der Brüsseler Gemeinde Saint-Gilles. Unglücksursache war nach Angaben des örtlichen Bürgermeisters Charles Picque vermutlich ein Gasleck. Die Leiche des Mannes wurde am Abend in dem ausgebrannten Haus entdeckt.