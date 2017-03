Textversion

27.03.2017 | 18:05 | (Die Presse)

Vor sechs Wochen ist eine Passagierin scheinbar spurlos vom Luxusdampfer Magnifica verschwunden. Ihr Mann, der die Adria-Tour ohne sie fortsetzte, wird schwer belastet.

Rom/Wien. Das Abendessen hatte die vierköpfige Familie noch gemeinsam auf der MSC Magnifica eingenommen. Daniel B., ein Deutscher, und seine aus China stammende Frau Xing Lei Li waren mit ihren sechs und vier Jahre alten Söhnen im Quattro Venti an Bord des Kreuzfahrtschiffs essen gewesen. Tags darauf erschien allerdings nur der Vater mit den beiden Kindern zum Frühstück. Die 38 Jahre alte Frau kam nicht – sie wurde auch bei den weiteren Mahlzeiten an den restlichen acht Tagen ihrer Adria-Kreuzfahrt nicht mehr gesehen. Ihren Mann schien ihr Verschwinden nicht zu beunruhigen, er setzte den Familienurlaub fort. Ohne seine Frau als vermisst zu melden. Als die Kreuzfahrt endete, ging er von Bord und wollte mit den Kindern zurück nach Dublin fliegen, wo die Familie lebt.

Sie sei der Reise überdrüssig geworden und habe das Schiff verlassen, erzählte der 45-Jährige später der italienischen Polizei, die ihn vor seiner Heimreise wegen Mordverdachts verhaftete. Schon einmal sei sie einfach verschwunden und nach Tagen wieder aufgetaucht, bestreitet der Mann seine Schuld am Verschwinden seiner Frau. Seit Ende Februar sitzt der gebürtige Deutsche nunmehr in Untersuchungshaft in einem römischen Gefängnis. Die beiden Kinder sind mittlerweile in Obhut ihrer Großeltern in Brandenburg.

Das mysteriöse Verschwinden einer zweifachen Mutter, ein scheinbar teilnahmsloser Familienvater, keine Spur von Spuren an Bord der MSC Magnifica und nicht zuletzt das Fehlen einer Leiche – ein Fall, viele offene Fragen.

Der Anwalt des Verdächtigen, Luigi Conti, dementiert jedenfalls, dass sein Mandant etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun habe. Der 45-jährige Programmierer habe das Schiff morgens gemeinsam mit den Kindern für einen Ausflug nach Katakolon, Griechenland, verlassen. „Er hat mit seinen Kindern einen Tag an Land verbracht, und als er zurückkam, war sie mit ihrem Koffer und mit ihrer Kleidung verschwunden“, so der Anwalt. Zuvor habe sie ihrem Mann erklärt, dass sie „genug von dieser Kreuzfahrt“ habe. Das Paar hatte Beziehungsprobleme, die gemeinsamen Reise sollte eine Aussöhnung bringen. Daher habe sein Mandant keine Vermisstenanzeige eingebracht, argumentiert der Anwalt.

Der 45-Jährige gab lediglich der Besatzung die Anweisung, die Kabine für nur noch drei Personen herzurichten. Und genau darin sieht die italienische Staatsanwaltschaft einen Hinweis auf eine Beziehungstat – für die allerdings (noch) Beweise fehlen. Die Auswertung der Videokameras an Bord der riesigen MSC Magnifica haben nichts Brauchbares geliefert.

Dunkler Koffer mit Leiche

Kein Ergebnis erbrachte auch der Fund eines dunklen Trolleys am Wochenende, von dem man sich einiges erwartet hatte. Zwei Bootsbesitzer hatten in einem Hafen von Rimini einen Koffer mit einer stark verwesten Frauenleiche aus dem Wasser gefischt. Die am gestrigen Montag durchgeführte Obduktion kam aber zu dem Schluss, dass es sich bei der Leiche eindeutig nicht um die vermisste Chinesin handelt. Für die Ermittler heißt es somit zurück an den Start bei der Suche um weitere Puzzleteilchen. (zoe)