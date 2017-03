Textversion

28.03.2017 | 11:44 | (DiePresse.com)

Ein Spital in Island behauptet, exakt neun Monate nach dem isländischen EM-Fußball-Erfolg bei außergewöhnlich vielen Schwangeren Kreuzstiche durchgeführt zu haben.

Es war ein Sensationssieg der isländischen Nationalmannschaft und die Freude darüber hatte offenbar direkte Auswirkungen auf das Liebesleben der Inselbewohner in Nordeuropa: Am Wochenende, exakt neun Monate nachdem Island England mit einem 2:1-Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft 2016 überraschend besiegt hatte, verzeichnete ein isländisches Spital offenbar außergewöhnlich viele Geburten.

Das Krankenhaus in Reykjavik behauptet, in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich Kreuzstiche durchgeführt zu haben und führt das auf den Fußball-Erfolg zurück, berichtet das isländische Magazin Visir. "Ich habe am Wochenende eine Rekordzahl an Epiduralanästhesien auf der Geburtenklinik durchgeführt - neun Monate nach dem Sieg über England", schrieb ein Anästhesist des Spitals am Montag auf Twitter.