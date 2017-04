Textversion

02.04.2017 | 13:45 | (DiePresse.com)

Heftiger Regen führte in der südkolumbianischen Stadt Mocoa zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Ganze Wohnviertel wurden unter Schlamm begraben.

Die Katastrophe traf die Menschen mitten im Schlaf: Nach Überschwemmungen und Erdrutschen sind in der kolumbianischen Stadt Mocoa hunderte Menschen gestorben. Heftiger Regen ließ drei kleine Flüsse in der Anden-Stadt zu reißenden Strömen anwachsen. Hunderte Menschen wurden von Wassermassen mitgerissen, ganze Wohnviertel unter Schlamm begraben. Wegen vieler verschütteter Häuser ist mit steigenden Opferzahlen zu rechnen.. "Das ist eine Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß für die Stadt", sagte Sorrel Aroca, Gouverneurin der Region Putumayo.

Luftbilder zeigen: wo gerade noch Häuser standen, ist nichts mehr außer Schlamm. "Ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Lawine quasi mitgerissen worden. Häuser in 17 Vierteln sind praktisch ausradiert worden", sagte Bürgermeister Jose Antonio Castro. "Mein Haus wurde auch zerstört, der Schlamm steht bis an die Decke", so Castro.

"Diese Tragödie lässt alle Kolumbianer trauern"

Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos versprach den Opfern Hilfe. Er rief für das Katastrophengebiet den Notstand aus. "Diese Tragödie lässt alle Kolumbianer trauern", sagte er.

Der Direktor der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Carlos Ivan Marquez, sagte, es habe ein Zusammentreffen mehrerer Ereignisse durch das Unwetter gegeben. Viele Menschen harrten wegen der Wassermassen auf Dächern aus, um gerettet zu werden. Erst langsam fielen die Pegel wieder und gaben das Ausmaß der Zerstörung in Mocoa frei. Angesichts der hohen Zahl an Verletzten könne die Versorgung nicht ausreichend gewährleistet werden, sagte die Gouverneurin des Departements Putumayo, Sorrel Aroca. "Uns fehlt Personal, um den Opfern der Tragödie zu helfen." Santos versprach, rasch Abhilfe zu schaffen.

Kurz vor Mitternacht, sei er von lautem Krachen aufgeweckt worden, als Schlamm, Felsen und Wasser ganze Viertel unter sich begruben, erzählte der Anrainer Evaristo Garces der Zeitschrift "Semana". Er und seine Familie überleben, weil sie auf einem Hügel wohnen. Im Morgengrauen sah er verzweifelte Menschen zu den Bergen laufen, schmutzig, weinend, das wenige gerettete auf den Schultern tragend.

Ein 23-jähriger Polizist wurde vom Strom mitgerissen, als er gerade versuchte, ein zwölfjähriges Mädchen zu retten, beide ertranken.

Alexander Lopez schaffte es gerade noch rechtzeitig, in der Nacht mit seiner Familie aus dem Haus zu flüchten, wie er der Zeitung "El Tiempo" schilderte. Er nahm seine dreijährige Tochter Sarita auf den Arm, mit seiner Frau und der 13 Jahre alten Tochter Karen lief er fünf Minuten lang um ihr Leben, den Hang hinauf. Auf halbem Weg riss das Wasser Tochter Karen weg. Alexander brachte seine Frau und die kleine Tochter Sarita in Sicherheit, lief zurück und konnte Karen aus dem Wasserstrom ziehen. Hinter ihnen wurde gerade ihr Haus zerstört.

In Kolumbien ereignete sich vor 31 Jahren auch die weltweit bisher schlimmste Katastrophe durch eine Schlammlawine. Nach dem Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz brachte die Lava die Eiskappe des 5.390 Meter hohen Vulkans zum Schmelzen und löste damit im November 1985 eine Schlamm- und Gerölllawine aus, die die Stadt Armero auslöschte, 25.000 Menschen starben. Heute ist der Ort ein riesiger Friedhof.