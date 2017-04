Textversion

Die Frau agiere unter dämonischer Beeinflussung, urteilten die Richter. Die Schuld für das Scheitern der Ehe könne ihr aber nicht zugeschoben werden.

Der Teufel existiert wirklich und kann als Grund für eine Scheidung angegeben werden. Ein Gericht in Mailand sah es als erwiesen an, dass eine Ehefrau, die 2007 von religiösem Wahn befallen wurde, Opfer "dämonischer Besessenheit" sei, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag.

Das Gericht befasste sich mit einem Antrag des Ehemannes, der der Frau die Schuld für das Scheitern der Ehe zuschreiben wollte. Sie sei seit Jahren immer wieder zum Opfer von Konvulsionen geworden, bei denen sie unerklärliche Körperkräfte und Abscheu gegenüber allem Heiligen gezeigt habe. Vergebens hätten Exorzisten versucht, die Mutter von zwei Kindern von ihrer teuflischen Obsession zu befreien.

Die Frau sei sich nicht ihres Handelns bewusst, sondern agiere unter dämonischer Beeinflussung, urteilten die Richter. Sie sei von Psychiatern untersucht worden. Diese hätten keine Krankheit entdeckt, auf die man das seltsame Verhalten zurückführen könnte. Die Frau könne daher nicht als "verrückt" betrachtet werden.

Die Richter beschlossen, dass keinem der beiden Eheleute die Schuld für das Scheitern der Ehe gegeben werden könnte, da die Frau unter externem Einfluss handle. Das Gericht beschloss daher, dass der Ehemann Recht auf die gemeinsame Wohnung habe. Der Frau werde er Alimente zahlen müssen.