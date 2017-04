Textversion

08.04.2017 | 10:27 | (DiePresse.com)

Die Polizei geht davon aus, dass der unter Terrorverdacht festgenommene Mann den Lastwagen steuerte. Im Lkw soll Sprengstoff gefunden worden sein.

Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm geht die Polizei davon aus, dass der unter Terrorverdacht festgenommene Mann den Lastwagen steuerte. "Wir haben den Verdacht, dass der Mann, der festgenommen wurde, der Angreifer ist", sagte Polizeisprecher Lars Byström am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Karin Rosander, sagte AFP, dem Mann würden "terroristische Tötungen" zur Last gelegt. Sie führte aus, dass das schwedische Strafrecht mehrere Verdachtsstufen vorsehe und dass für den Verdächtigen die höchste Verdachtsstufe gelte. Zur Identität des Verdächtigen wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Nach dem Anschlag waren insgesamt zwei Männer festgenommen worden. Bei jenem Mann, der die Tat begangen haben soll, handelt es sich nach Informationen mehrerer schwedischer Medien um einen 39-jährigen Usbeken, der ein Anhänger der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sei. Ein weiterer Mann war im Stockholmer Vorort Hjulsta festgenommen worden. Die Ermittler wollten sich aber nicht dazu äußern, ob die Festnahme im Zusammenhang mit dem Anschlag stehe.

Im Zentrum von Stockholm war am Freitagnachmittag ein Angreifer mit einem gestohlenen Lkw durch eine Einkaufsstraße gerast und hatte vier Menschen getötet, 15 weitere wurden verletzt. Unter den Verletzten sind nach Behördenangaben auch Kinder sowie neun Schwerverletzte. Der Anschlag ereignete sich gegen 15 Uhr an der Drottninggatan, der wichtigsten Einkaufsmeile Stockholms.

Bericht: Sprengstoff in Lkw gefunden

In dem Tatfahrzeug wurde laut einem TV-Bericht Sprengstoff gefunden. Dieser sei in einer Tasche entdeckt worden, berichtete der staatliche Sender SVT am Samstag unter Berufung auf Polizeikreise. Der Chef der schwedischen Sicherheitspolizei sagte dazu dem Sender TV4, er könne das nicht bestätigen.

In Stockholm wehten am Samstag nach dem Anschlag alle Flaggen auf halbmast. Das habe die Stadt gemeinsam mit dem Reichstag, der Regierung und dem Stockholmer Schloss entschieden, hieß es in einer Mitteilung. Im Besuchereingang des Rathauses soll zwischen 10 und 15 Uhr ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem Bürger ihr Beileid bekunden können.