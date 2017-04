Textversion

Im kleinen Ort Borkheide bei Potsdam wurden mehrere Leichenteile an verschiedenen Plätzen gefunden. Der verdächtige Sohn wurde verhaftet.

Ein 17-Jähriger soll in Borkheide bei Potsdam seine Mutter getötet und zerstückelt haben. Die Bluttat war am Samstag von Polizeibeamten entdeckt worden, nachdem die 58-Jährige Frau von einer Bekannten als vermisst gemeldet worden war. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" am Montag darüber berichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten sich am Nachmittag dazu äußern.

Die Polizisten entdeckten Blutspuren im Haus und auf dem Grundstück. Im Garten gab es auch Brandspuren, zudem wurden dort Knochen gefunden. Bei der weiteren Suche wurden in dem kleinen Ort an verschiedenen Stellen der Torso der Frau und weitere Leichtenteile entdeckt.

Der Polizei sei der Jugendliche bereits als Intensivtäter aus dem Drogenmilieu bekannt. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Verdächtige wurde im Haus festgenommen, in dem er mit seiner alleinerziehenden Mutter gelebt haben soll. Die Tat soll sich zwischen dem 31. März und dem vergangenen Samstag ereignet haben. Weil sich die Frau in der Zeit nicht meldete, habe sich die Bekannte an die Polizei gewandt.