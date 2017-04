Textversion

10.04.2017 | 14:31 | (DiePresse.com)

"Shit happens", nennt es die Polizei in Bayern, wenn der Inhalt eines Gülletransporters in ein vorbeifahrendes Cabrio schwappt. Der Fahrer und seine Tochter wurden getroffen.

Ein wunderschöner Frühlingstag ging für Vater und Tochter in Süddeutschland am Samstag eher unschön zu Ende. Die Cabriofahrt an der frischen Luft endete zwar ohne Verletzungen, dafür aber mit einem Totalschaden der anderen Art und eher grauslich - an dieser Stelle scheint das Wiener Wort durchaus angemessen.



Denn ausgerechnet in das offene Cabrio hat sich in Altomünster (im bayerischen Landkreis Dachau) das Güllefass eines Landwirtes ergossen. Der Cabrio-Fahrer und seine Tochter waren bei schönstem Wetter mit offenem Verdeck unterwegs gewesen. Doch der ihnen entgegenkommende Landwirt musste mit seiner stinkenden Fracht einem parkenden Auto ausweichen, dabei geriet die Gülle in Wallung und schwappte in das Cabrio.

Der 53-jährige Lenker und seine 14-jährige Tochter "waren gebräunt und brauchten eine Dusche", teilte ein Polizeisprecher am Montag mit: "Shit happens", nennt das Polizei. Der Deckel des Güllefasses sei nicht ordnungsgemäß verschlossen gewesen. Verletzt wurden die Cabrio-Insassen nicht, "das Auto können sie aber wegschmeißen", hieß es weiter.