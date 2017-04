Textversion

10.04.2017 | 16:04 | (DiePresse.com)

In Wisconsin sucht die Polizei nach einem Mann, der ein Manifest gegen den US-Präsidenten verfasst und ein Waffengeschäft ausgeraubt hat.

Er raubte ein Waffengeschäft aus und schickte ein Anti-Trump-Manifest ans Weiße Haus: Die Polizei im US-Bundesstaat Wisconsin fahndet mit einem Großaufgebot nach einem "hochgefährlichen" Mann. Etwa 150 Beamte seien an der Suche nach dem 32-jährigen Joseph Jakubowski beteiligt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

In einem 161 Seiten langen Manifest habe der Gesuchte Trumps Politik und soziale Ungerechtigkeit kritisiert. Der Sheriff von Rock County, Robert Spoden, teilt mit, Jakubowski habe am Dienstag vergangener Woche einen Waffenhändler in Janesville überfallen und dabei 16 "Luxus-Feuerwaffen" erbeutet. Anschließend habe er ein Auto in Brand gesetzt.

Ein Kollege sagte nach Angaben der Polizei aus, dass Jakubowski angekündigt habe, er wolle Waffen stehlen, um damit ein Attentat zu verüben. Zudem kaufte der Gesuchte eine schusssichere Weste und einen Helm.

"Lange Liste von Ungerechtigkeiten"

Der Verdächtige hatte nach Polizeiangaben außerdem ein 161 Seiten langes Pamphlet per E-Mail an US-Präsident Donald Trump geschickt, in dem er die Politik seiner Regierung verurteilt und die soziale Ungerechtigkeit in den USA anprangert. Es handele sich um "eine lange Liste von Ungerechtigkeiten, von denen er glaubt, dass die Regierung und Gesellschaft und die Oberklasse sie dem Rest der Bürger auferlegt haben", sagte Sheriff Spoden am Freitag vor Journalisten.

Die Schulen in dem Fahndungsgebiet blieben am Freitag geschlossen. Auch der Schutz der Kirchen in der Umgebung wurde verstärkt, da der 32-Jährige in seinem Manifest auch anti-religiöse Standpunkte äußerte. Janesville ist die Heimatstadt des republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, und liegt etwa 160 Kilometer nordwestlich von Chicago.