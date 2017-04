Textversion

Die Leiche eines Mannes prallte auf dem Dach eines Gebäudes in Eldorado auf. Es könnte sich um eine Fehde zwischen Drogenkartellen handeln.

Drei Menschen sollen nach Medienberichten über einem kleinen Ort in Mexiko aus einem Flugzeug geworfen worden sein. Die Leiche eines Mannes wurde am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Dach eines Gebäudes der Sozialversicherungsbehörde in Eldorado gefunden, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Zunächst war unklar, ob er beim Aufprall starb oder bereits tot war.

Bewohnern des Ortes zufolge war der Mann zusammen mit zwei weiteren Menschen, die an anderen Stellen aufprallten, aus einem Kleinflugzeug geworfen worden. Bewaffnete seien gekommen und hätten sie weggetragen.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Sinaloa übernahm die Ermittlungen. Dort kam es zuletzt zu heftigen Revierkämpfen zwischen Drogenkartellen. Eldorado gehört "Excelsior" zufolge zum Gebiet von Damaso Lopez Nunez ("El Licenciado"), einem früheren Vertrauten des in die USA ausgelieferten Drogenbosses Joaquin "El Chapo" Guzman.