Textversion

15.04.2017 | 13:08 | (DiePresse.com)

Eine Gruppe, die sich "Azione Frontale" nennt, klebte Plakate mit Appellen zum Boykott an die Eingänge von Migrantengeschäften.

Die rassistische Kampagne einer rechtsextremistischen Organisation gegen Geschäfte im Besitz von Migranten sorgt für Empörung in Rom. Die Gruppe, die sich "Azione Frontale" (Frontale Aktion) nennt, klebte Plakate mit Appellen zum Boykott an die Eingänge von Migrantengeschäften, berichteten italienische Medien.

Die Gruppe hat Verbindungen zur rechtsextremen Partei Forza Nuova. Ins Visier sind mehrere Geschäfte in den Stadtrandvierteln Tor Bella Monaca und Torre Angela geraten, in denen der Prozentsatz von Migranten höher als in anderen Gegenden der Stadt ist.

"Wir sind keine Rassisten. In einer schwierigen Wirtschaftskonjunktur wie dieser ist es von wesentlicher Bedeutung, italienische Geschäfte zu unterstützen. In Krisenzeiten entdeckt man den Wert der Einheit eines Volkes", rechtfertigte sich Ernesto Moroni, Chef der Gruppe im Gespräch mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" am Samstag. Die Aktion wurde von mehreren Parteien in Rom verurteilt.

"Azione Frontale" hatte bereits 2014 für Aufsehen gesorgt. Sie hatte Pakete mit Schweineköpfen an die jüdische Gemeinde, an Israels Botschaft und ein städtisches Museum gesendet.